Comment se sortir de son image de victime ?

Si personne n’est épargné par des événements difficiles au cours de sa vie, pour certains, rester dans un rôle de victime peut être source d'une grande souffrance. Apprendre à regarder différemment les expériences traumatiques peut aider à se remettre de la tristesse, de la honte et de la culpabilité.

Pourquoi reste-t-on dans son statut de victime ?

Pour un même événement certains resteront dans un statut de victime beaucoup plus longtemps que d'autres. Cette différence s'explique à la fois par la personnalité, l'histoire personnelle mais aussi par la perception de l'événement en lui-même.

Nous nous sommes pas tous égaux face à un même événement traumatique, se comparer n'a donc aucun sens. Le plus souvent, la victime conserve le souvenir traumatique sans pouvoir réellement l'intégrer dans son histoire personnelle en continuant de se demander de façon incessante pourquoi elle a vécu cet événement et en perpétuant l'idée qu'il puisse être de sa faute.

Savoir donner du sens à l'événement traumatique

Si la victime perdure dans ce statut ce n'est pas par choix mais plutôt à cause de sa culpabilité qui l'incite à penser qu'elle a pu faire quelque chose pour mériter ce qu'elle a vécu. Cette impossibilité à donner du sens à l'événement enferme le souvenir traumatique et impacte la personne dans son quotidien, provoquant tristesse, méfiance, honte et le plus souvent isolement et repli sur elle-même.

Être capable de redonner du sens à l'événement traumatique en l'intégrant dans son histoire de vie, c'est se poser la question du rôle qu'il a pu avoir et être capable de l'utiliser pour apprendre sur soi et éventuellement aider les autres. Nombreuses sont les victimes ayant utilisé leur expérience traumatique pour créer quelque chose, puis éventuellement demander réparation quand cela est possible.

Travailler sur la culpabilité en remettant la faute là où elle se situe réellement permet aussi de retrouver une meilleure confiance en soi et de pouvoir apprendre de la situation passée. L'accompagnement par un professionnel de santé mentale comme un psychologue ou un psychiatre permet de libérer la parole, sortir de la spirale de la honte et pouvoir transcender l'événement vers une renaissance de soi.

En savoir plus : "Le Corps n’oublie rien: Le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison du traumatisme" de Bessel van der Kolk.