Une amibe mangeuse de cerveau tue un homme en Floride

“Naegleria fowleri” ou amibe "mangeuse de cerveau"... Voilà ce qui a tué un homme du comté de Charlotte, en Floride, aux États-Unis, selon un communiqué. Celui-ci a été infecté par cette amibe - un organisme microscopique qui vit dans les sols ou les surfaces d'eau douce relativement chaudes - qui a détruit son cerveau. Il en est mort le jeudi 2 mars dernier, alors que le département de la Santé du comté de Charlotte avait confirmé son infection dans un communiqué du 23 février.

Infection with Naegleria fowleri is EXTREMELY RARE and can only happen when water contaminated with amoebae enters the body through the nose. You CANNOT be infected by drinking tap water.