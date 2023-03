Arrachage des cheveux : un médicament contre Alzheimer pour traiter ce trouble ?

L'ESSENTIEL La mémantine soulagerait les personnes atteintes de trichotillomanie et d'excoriation.

Ce médicament est déjà utilisé chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

La mémantine a un impact sur le niveau de glutamate dans le cerveau qui serait responsable de ces troubles.

Les scientifiques ont peut-être trouvé la clé du traitement des troubles de l'arrachage des cheveux et de la peau. Ces troubles appelés "trichotillomanie" et "excoriation" seraient en effet liés à des niveaux trop élevés de glutamate dans le cerveau qui entraîneraient une surexcitation des cellules nerveuses. Et un médicament contre la maladie d'Alzheimer, la mémantine qui inhibe l'activité du glutamate, pourrait aider les personnes atteintes de ces troubles, d'après une étude publiée dans l'American Journal of Psychiatry.

Trichotillomanie : plus de la moitié des patients ont été soulagés grâce à la mémantine

La trichotillomanie apparaît généralement juste avant ou juste après la puberté et touche environ 1 à 2 % de la population française. Environ 90 % des adultes atteints de trichotillomanie sont des femmes. L'excoriation commence souvent à l'adolescence, même si elle peut commencer à différents âges. Environ 75 % des personnes qui souffrent d'excoriation sont des femmes.

D'après les travaux des scientifiques, la mémantine a considérablement amélioré les symptômes chez 3 patients sur 5 souffrant de ces troubles. Pour arriver à ce résultat, l’équipe de chercheurs a recruté 100 adultes souffrant de trichotillomanie ou d'excoriation, et les ont répartis au hasard pour qu'ils prennent soit de la mémantine soit un placebo pendant huit semaines. Le traitement à la mémantine a permis d'améliorer "beaucoup ou très nettement" les symptômes chez 60 % des patients prenant le médicament, alors que seuls 8 % des patients sous placebo ont signalé une amélioration similaire.

La thérapie cognitive et comportementale pourrait être efficace contre la trichotillomanie

Toutefois, seuls six patients du groupe traité à la mémantine (11 %) ont complètement cessé de s'arracher les cheveux à la fin de l'essai, contre un seul dans le groupe placebo (2 %). "Bien qu'il ait réduit le comportement, nous n'avons pas vu beaucoup de personnes arrêter cet agissement", a déclaré l'auteur de l'étude, le Dr Jon Grant, professeur de psychiatrie et de neurosciences comportementales à l'Université de Chicago.

Des travaux supplémentaires doivent être menés. "Peut-être devons-nous utiliser une dose plus élevée de ce médicament. Peut-être devons-nous trouver des personnes qui y répondront de manière préférentielle. Peut-être devons-nous le combiner avec d'autres médicaments ou une thérapie comportementale", a déclaré Jon Grant. "Je pense que c'est un bon point de départ".

La mémantine pourrait notamment être utilisée en association avec "l'entraînement à l'inversion des habitudes", une forme de thérapie cognitivo-comportementale qui aide les patients à se défaire de comportements répétitifs axés sur le corps, indiquent les chercheurs.