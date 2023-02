Parkinson : un traitement par ultrasons réduirait les tremblements

L'ESSENTIEL En France, 167.000 personnes sont touchées par la maladie de Parkinson, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Au fil des années, la maladie de Parkinson provoque des tremblements, des difficultés de mouvements et une rigidité des membres.

Une amélioration significative des symptômes liés à la maladie de Parkinson a été observée chez des patients ayant bénéficié d’ultrasons focalisés.

La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative, d’évolution lente et progressive. Près de 167.000 personnes sont concernées par cette affection en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Cette pathologie se traduit par la destruction de certains neurones du cerveau et par l’accumulation d’amas protéiques toxiques pour les cellules nerveuses. Les trois principaux symptômes moteurs liés à la maladie de Parkinson sont :

l’hypertonie, autrement dit la rigidité des membres ;

l’akinésie qui est une difficulté d’initiation du mouvement généralement associée à une bradykinésie, une lenteur du mouvement, et/ou d’une hypokinésie, une pauvreté du mouvement.

Les ultrasons pour diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson

Dans une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs ont constaté une amélioration significative des tremblements et de la mobilité chez des patients atteints par la maladie de Parkinson qui ont suivi une procédure peu invasive utilisant des ultrasons focalisés.

Lors de l’essai clinique, les scientifiques de l’école de médecine de l’université du Maryland (États-Unis) ont recruté 94 patients atteints par cette maladie neurodégénérative. Ils ont été divisés en deux groupes : le premier a suivi une procédure utilisant des ultrasons focalisés au niveau d’une région ciblée d’un côté du cerveau, et le second a bénéficié d’une procédure fictive.

Réalisés sans incision ni anesthésie, les ultrasons focalisés ont été effectués dans un scanner d’imagerie par résonance magnétique (IRM) où les patients étaient éveillés et portaient un casque à transducteur. L'énergie ultrasonique a été dirigée à travers le crâne vers le globus pallidus, une région qui aide à contrôler les mouvements volontaires réguliers. Les images IRM ont fourni aux scientifiques une carte de température de la zone à traiter afin de localiser précisément la cible et d'appliquer une température suffisamment élevée pour l’ablater.

Ultrasons focalisés : une réponse positive chez 70 % des patients

Selon les résultats, environ 70 % des patients du groupe traité par ultrasons focalisés ont répondu avec succès au traitement après trois mois de suivi contre 32 % des participants du groupe témoin. Un an après le traitement, deux tiers des participants du premier groupe ont continué à avoir une réponse positive.

"Ces résultats sont très prometteurs et offrent aux patients atteints de la maladie de Parkinson une nouvelle forme de thérapie pour gérer leurs symptômes. Il n'y a pas d'incision, ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque d'infection grave ou d'hémorragie cérébrale", a noté le Docteur Howard Eisenberg, auteur correspondant de l’étude et professeur de neurochirurgie à l’université du Maryland.

En 2022, les ultrasons focalisés du dispositif, appelé Exablate Neuro, ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, mais uniquement pour traiter les formes avancées de la maladie de Parkinson sur un côté du cerveau.