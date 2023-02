Vous essayez d'arrêter de fumer ? Un nouveau collier intelligent peut vous aider

L'ESSENTIEL Un nouveau collier permet, grâce à des capteurs thermiques, d’analyser le comportement des fumeurs.

Le but est qu’avec ces données, ils arrivent mieux à comprendre les moments où ils sont les plus susceptibles de fumer.

De plus, toutes ces données collectées permettront aux chercheurs de mieux comprendre le développement de certaines maladies liées au tabac.

En France, deux tiers des 13 millions et demi de fumeurs quotidiens déclarent souhaiter arrêter, selon le plan national de lutte contre le tabac. Pour cela, ils ont plusieurs solutions : patchs, comprimés, gommes à mâcher, sprays… Et une nouvelle pourrait bientôt arriver sur le marché : un collier, appelé SmokeMon, développé par des chercheurs de la Northwestern University, aux États-Unis. Leur étude a été publiée en début d’année.

Un collier qui analyse le comportement des fumeurs

Ce collier est discret, semblable à un pendentif bleu classique. Mais lui est intelligent car il est capable d’enregistrer la quantité de bouffée de fumée inhalée par une personne chaque jour. "Cela va bien au-delà du nombre de cigarettes qu'un individu fume quotidiennement, explique Nabil Alshurafa, l’un des auteurs, dans un communiqué. Nous pouvons détecter quand la cigarette est allumée, quand la personne la tient à sa bouche et prend une bouffée, combien elle inhale, combien de temps il y a entre les bouffées et combien de temps elle a la cigarette dans la bouche."

Le dispositif fonctionne grâce à des capteurs thermiques. Ceux-ci enregistrent donc toutes ces données pour que les personnes puissent identifier leurs habitudes liées à la consommation de tabac. En parallèle, les scientifiques ont aussi mis au point un système qui permet de mesurer l’exposition au monoxyde de carbone.

Arrêter de fumer et éviter les rechutes

“Pour de nombreuses personnes qui tentent d'arrêter de fumer, un faux pas correspond à une ou deux cigarettes ou même à une seule bouffée, détaille Nabil Alshurafa. Mais un dérapage n'est pas la même chose qu'une rechute. Une personne peut apprendre de ses dérapages, en prenant conscience qu'elle n'a pas échoué, elle a juste eu un revers temporaire. Pour éviter une rechute, nous pouvons attirer leur attention sur la façon dont nous gérons les déclencheurs et [ces fortes envies].”

Lors de leur étude, pour mettre au point le collier et tester son efficacité, les scientifiques ont demandé à 19 fumeurs de le porter en continu. En parallèle, ils ont affiné leur logiciel de détection des comportements des fumeurs : le moment d'une bouffée, le nombre de bouffées, la durée de la bouffée, le volume de la bouffée, l'intervalle entre les bouffées et la durée pendant laquelle ils ont fumé, etc. Des données pour les aider à comprendre l’ancrage des habitudes liées au tabagisme et ainsi se traiter en conséquence.

À terme, les chercheurs souhaitent également utiliser ce collier pour suivre le comportement tabagique des personnes qui utilisent des cigarettes électroniques. De plus, toutes ces données collectées leur permettront aussi de mieux comprendre le développement de certaines maladies liées au tabac, en analysant leur apparition en fonction de la fréquence ou du taux de monoxyde de carbone inhalé au cours d’une vie par exemple. Un collier pour aider les patients, mais aussi la recherche.