Cancer du poumon : ce signe sur le bout des doigts est présent chez 1 patient sur 3 

L'ESSENTIEL Une tumeur pulmonaire n’est pas forcément douloureuse, car le poumon est dépourvu de terminaisons nerveuses.

L’hippocratisme digital se caractérise par un gonflement de l’extrémité du bout des doigts. Cette anomalie peut être présente chez les patients atteints par un cancer du poumon.

Le test de Schamroth permet d’identifier simplement l’hippocratisme digital.

Les signes cliniques associés à un cancer du poumon apparaissent généralement tardivement, en particulier les douleurs. Comme cet organe est dépourvu de terminaisons nerveuses, une tumeur pulmonaire n’est donc pas forcément douloureuse. Les douleurs surviennent généralement lorsque la tumeur atteint certains tissus proches comme la plèvre ou se propage à d’autres organes.

Le test de Schamroth pour repérer l’hippocratisme digital

Un signe qui apparaît sur le bout des doigts permettrait d’alerter sur un potentiel cancer du poumon : l’hippocratisme digital. Le test de Schamroth permet d’identifier simplement cette anomalie qui est présente chez 35 % des patients qui développent un cancer du poumon, selon le Cancer Research UK.

Pour contrôler vos doigts, vous devez dans un premier temps coller les premières phalanges de vos index l’une contre l’autre, comme lorsque vous formez un cœur avec vos mains. Chez un patient en bonne santé, on constate un petit espace en forme de losange ou de diamant entre les deux ongles au niveau des cuticules. Cependant, si la personne ne présente aucun espace, elle peut souffrir d’hippocratisme digital. Cette anomalie rend la base de l’ongle molle et la peau autour brillante. Au fil de temps, les ongles se courbent anormalement et l’extrémité des doigts gonfle progressivement.

Si vous repérez ce signe, il est nécessaire de consulter votre médecin traitant afin d’écarter les risques de cancer du poumon. En cas de suspicion de tumeur, ce professionnel de santé réalisera différents examens pour poser un diagnostic.

Fatigue, amaigrissement, fièvre… Les signes d'alerte du cancer du poumon

Même si l’hippocratisme digital permet parfois de diagnostiquer précocement un cancer du poumon, cette manifestation n’est pas présente chez tous les patients. Il est donc important de prêter attention aux autres signes pouvant alerter sur la maladie. C’est notamment le cas :

d’une fatigue ;

d’une fatigue ; d’un amaigrissement ;

d’un amaigrissement ; d’une perte d’appétit ;

d’une perte d’appétit ; d’une fièvre prolongée ;

d’une fièvre prolongée ; de maux de tête :

de maux de tête : de troubles nerveux.

Bien que ces symptômes soient peu caractéristiques du cancer du poumon, il est préconisé de prendre rapidement rendez-vous avec son médecin généraliste s'ils persistent pendant plusieurs jours ou surviennent chez une personne à risque comme un fumeur.