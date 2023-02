Une IA capable de repérer la dépression en écoutant une personne parler

L'ESSENTIEL La dépression est un trouble mental courant. A l’échelle mondiale, on estime que 5 % des adultes souffrent de dépression, d’après l’OMS.

Cette affection diffère des sautes d’humeur habituelles et des réactions émotionnelles passagères face aux problèmes du quotidien. Lorsqu’elle est récurrente et d’intensité modérée ou sévère, la dépression peut devenir une maladie grave qui peut conduire au suicide (OMS).

Une précision de 87 % chez les patients masculins et de 87,5 % chez les patients féminins : voilà le résultat remarquable d’une Intelligence Artificielle (IA) développée pour détecter la dépression à partir d'enregistrements de la voix.

La dépression est perceptible dans la parole humaine

Le modèle, mis au point par des chercheurs du Jinhua Advanced Research Institute et de l'université des sciences et de la technologie de Harbin, en Chine, a été présenté dans un article publié dans Mobile Networks and Applications.

Il a été entraîné à reconnaître les émotions dans la parole humaine en analysant différentes caractéristiques vocales que l'on retrouve couramment dans le discours des patients diagnostiqués comme dépressifs.

L'IA s'est entraînée avec plusieurs enregistrements de personnes dépressives

L’équipe de chercheurs a utilisé DAIC-WOZ, une collection d'enregistrements audio et d'expressions faciales en 3D de patients diagnostiqués comme souffrant de troubles dépressifs et de personnes sans dépression.

Cette base de données contient en effet des entretiens cliniques conçus pour soutenir le diagnostic de conditions de détresse psychologique telles que l'anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique.

Ces enregistrements audio et ces expressions faciales ont été recueillis lors d'entretiens menés par un agent virtuel qui posait différentes questions sur l'humeur et la vie de la personne interrogée et identifiait les indicateurs verbaux et non verbaux de la maladie mentale.

Diagnostiquer la dépression grâce à l'IA permet de sauver des vies

L’IA de l'équipe de chercheurs a également utilisé OpenSmile, une boîte à outils souvent utilisée par les informaticiens pour extraire et classer des caractéristiques de clips audio.

Des outils comme cet algorithme, capables de détecter automatiquement les signes de dépression, pourraient contribuer à réduire le taux de suicide des patients. Ils permettraient en effet aux médecins d'identifier rapidement les personnes ayant besoin d'un soutien psychologique, expliquent les auteurs.