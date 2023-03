Cerveau, cœur... les poissons riches en oméga-3 et pauvres en mercure

L'ESSENTIEL Les oméga 3 favorisent le bon fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux.

Grâce à leur action anti-inflammatoire, les oméga 3 renforcent le système immunitaire.

Si les poissons en sont une bonne source, il faut éviter de consommer ceux qui contiennent trop de mercure pour privilégier les autres comme le saumon, la truite ou encore le thon.

Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés qui proviennent uniquement de notre alimentation car ils ne sont pas synthétisés par l’organisme. Dans une interview accordée à la Clinique de Cleveland, Julia Zumpano, nutritionniste-diététicienne, a indiqué que les oméga-3 permettent de prévenir l’apparition de maladies cardiovasculaires.

Ces acides gras polyinsaturés réduisent notamment le risque de formation de caillots sanguins, diminuent légèrement la pression artérielle et empêchent la formation de plaques dans les artères du cœur. Ils détiennent également de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui permettent de renforcer les défenses immunitaires.

Prévenir les risques d’intoxication au mercure

Les poissons sont les sources principales d’oméga-3. "Le poisson fournit deux types d'acides gras oméga-3 dont notre corps a besoin, appelés EPA et DHA", a noté la spécialiste. Il est généralement préconisé de consommer du poisson au minimum deux fois par semaine pour bénéficier des bienfaits des acides gras polyinsaturés.

Cependant, Julia Zumpano, a alerté sur les risques d’empoisonnement au mercure, une substance toxique qui peut être renfermée dans certains poissons. Le mercure peut notamment s’accumuler dans les tissus musculaires d’un poisson à la suite de son absorption dans des eaux environnantes contaminées.

L’intoxication au mercure peut avoir de graves conséquences au niveau du cerveau et du système nerveux. "Certains poissons contiennent des niveaux plus élevés de mercure et de toxines environnementales", a rappelé la nutritionniste-diététicienne.

Oméga-3 : quels sont les poissons qui en contiennent le plus ?

Pour limiter les risques d’intoxication, Julia Zumpano a dressé la liste de poissons renfermant d’excellentes quantités d’oméga-3 et pauvres en mercure :

le saumon ;

le saumon ; le hareng ;

le hareng ; les anchois ;

les anchois le maquereau ;

le maquereau la truite ;

la truite le bar ;

le bar les sardines ;

les sardines le thon.

Outre les poissons, il existe d’autres aliments qui renferment des acides gras oméga-3. C’est notamment le cas de l’avocat, des graines oléagineuses et des huiles végétales (noix, olive, colza…).