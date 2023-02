Endométriose : Enora Malagré hospitalisée après avoir perdu «des litres de sang»

L'ESSENTIEL En France, l'endométriose touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en âge de procréer.

Un test salivaire, appelé "EndoTest", permet de diagnostiquer la maladie en quelques jours.

Depuis qu’Enora Malagré a révélé qu’elle souffrait d’endométriose, elle partage souvent son combat sur les réseaux sociaux. C’est ce que l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a fait le 30 janvier. "Alors aujourd'hui, c'est un jour sans. Je perds des litres, j’ai mal comme jamais. Je me dis que j'en ai ras le bol, parce que décidément sur moi, rien ne fonctionne. Je veux vraiment qu'on trouve un remède. Un VRAI à cette saloperie. L'endométriose. Car oui, on n'en parle beaucoup maintenant mais ça n'avance pas ! Pas assez, on n'en guérit toujours pas... J'ai failli vous poster une vidéo de moi en train de ramper de douleur ce matin tellement je suis en colère", a-t-elle écrit dans des stories publiées sur son compte Instagram.

"Quand c'est insoutenable et qu'on a perdu trop de sang, on se retrouve aux urgences"

Cette maladie gynécologique, qui lui "vole absolument tout" et a "quasi tout ruiné", est liée à la présence de fragments de muqueuse utérine (endomètre) en dehors de l’utérus. Différents organes, tels que les ovaires, les trompes utérines ou les organes digestifs, peuvent être touchés. L’endométriose peut être asymptomatique et passer inaperçue. Mais dans certains cas, elle provoque des douleurs abdominales et pelviennes, plus fortes au moment des règles, et/ou une infertilité.

Quelques heures après avoir fait part de son calvaire, Enora Malagré a publié une vidéo dans laquelle elle est dans un centre hospitalier. "Alors voilà. On continue dans la transparence. Je finis à l'hôpital. Je partage pour que vous preniez bien conscience de ce qu'est cette saloperie de maladie. C'est ça notre réalité. Il faut continuer le combat. Il faut que la recherche avance. (…) Pas de panique, mais quand c'est insoutenable et qu'on a perdu trop de sang, on se retrouve aux urgences. On m'a donné là de l'Oramorph, ce n’est pas désagréable, c'est à base de morphine, et puis voilà, on va faire des examens", a expliqué la patiente âgée de 42 ans.

Comment traiter l’endométriose ?

Afin de réduire les douleurs et les lésions, un traitement hormonal et des médicaments antalgiques sont prescrits. Une intervention chirurgicale peut aussi être envisagée pour retirer les lésions. "L'intérêt de l’opération est étudié en cas d’endométriose douloureuse, non contrôlé par le traitement médicamenteux ou en présence d'une infertilité avec désir de grossesse et selon les organes atteints par l'endométriose", indique l’Assurance maladie.