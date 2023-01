L’autisme augmente les risques de diabète et de maladie cardiaque

L'ESSENTIEL Selon la Haute Autorité de Santé, environ 100.000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600.000 adultes sont autistes en France.

L'autisme est un trouble neuro-développemental qui apparait au cours de la petite enfance. Il se caractérise par des altérations des interactions sociales, des problèmes de communication, des troubles du comportement et des réactions sensorielles inhabituelles.

Les premiers signes apparaissent le plus souvent entre 18 et 36 mois.

Les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme doivent faire attention à la santé de leur cœur. Une étude, menée par des chercheurs du Texas Tech University Health Sciences Center (USA), révèle qu’elles ont plus de risques de développer une maladie cardiaque ainsi que du diabète de type 1 ou 2.

Autisme : un risque accru de diabète et de troubles cardiaques

Les scientifiques américains ont compilé les données de 34 études. Cela représentait 276.173 participants autistes et plus de 7 millions de personnes sans ce trouble. Ils avaient entre 3 et 72 ans pour un âge moyen de 31,2 ans. Après avoir analysé les dossiers médicaux des volontaires, ils ont découvert que les individus atteints d’un trouble du spectre autistique ont 64,1 % plus de risques de développer un diabète de type 1 par rapport aux autres. Le diabète de type 2 est une complication encore plus probable. Le risque d'en souffrir est 146,7 % plus important chez les autistes.

Dans l’étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics le 30 janvier 2023, les chercheurs remarquent que les autistes ont aussi 45,9 % plus de risques d’avoir des pathologies cardiaques, notamment l’athérosclérose.

S’il n’y avait pas de différence significative entre tous les volontaires concernant le mauvais cholestérol (LDL), le taux du bon cholestérol était significativement plus bas chez les personnes ayant le trouble du développement. Par ailleurs, elles avaient aussi plus de triglycérides. Par contre, les autistes ne semblent pas avoir de risque accru d’hypertension et d’AVC.

Autisme : attention au suivi cardiométabolique

Dans le texte éditorial qui accompagne la recherche, la Dr Elizabeth Weir du département de psychiatrie de l’université de Cambridge rappelle : "Malgré les améliorations dans la reconnaissance de l'autisme, les personnes autistes ont encore de mauvais résultats à long terme en ce qui concerne leur santé et leurs soins. Dans l'ensemble, elles meurent beaucoup plus jeunes que prévu, avec plusieurs études suggérant maintenant que les personnes autistes meurent, en moyenne, de 12 à 30 ans plus jeunes que les autres."

Pour les auteurs, leurs résultats montrent ainsi qu’il faut repenser le suivi de ces patients. "Les enfants autistes semblent présenter un risque plus élevé de développer [du diabète] et de l'hypertension par rapport aux enfants non-autistes", écrivent-ils, "les médecins doivent surveiller avec vigilance les personnes autistes pour détecter les contributeurs potentiels, les signes de maladie cardiométabolique et leurs complications", concluent-ils.