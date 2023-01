Ressentir de la gratitude aide à réduire le stress

L'ESSENTIEL Le stress a un impact sur la santé et le bien-être, notamment en provoquant une hypertension artérielle et en augmentant la morbidité cardiovasculaire et les maladies coronariennes.

L’OMS note que la gratitude peut augmenter la production de substances neurochimiques, surnommées les hormones du bonheur (la dopamine, l’ocytocine et la sérotonine).

Les études ont prouvé que les personnes reconnaissantes se sentent mieux dans leur vie et avec leurs proches. Elles ont aussi une meilleure estime d'elles-mêmes et réussissent mieux à l’école ou au travail.

Votre moitié a cuisiné le repas ? Un collègue vous a aidé sur un dossier ? Un inconnu vous a tenu la porte ? N’hésitez pas à apprécier pleinement ces petites attentions. Des chercheurs des universités Maynooth et Limerick (Irlande) assurent que la gratitude est une arme efficace contre le stress et ses effets négatifs sur l’organisme, notamment le cœur.

La gratitude aide à lutter contre les effets du stress

Des études précédentes avaient déjà mis en avant les effets bénéfiques de la gratitude et de l’équilibre émotionnel sur l'anxiété. Toutefois, elles n'avaient pas vérifié leur impact sur les réactions cardiovasculaires liées au stress psychologique aigu.

L’équipe irlandaise a ainsi réuni 68 étudiants (24 hommes et 44 femmes), âgés de 18 à 57 ans. Après un questionnaire sur leur état émotionnel, les volontaires devaient réaliser des tâches en laboratoire qui induisaient un stress. Leurs performances cardiaques ainsi que leur récupération étaient ensuite mesurées.

Les résultats ont montré que les participants avec le plus grand sentiment de gratitude étaient les moins angoissés. De plus, ils avaient des tensions artérielles systoliques plus faibles face au stress pendant les exercices. Ainsi, être reconnaissant a un effet tampon sur les réactions anxieuses et sur la récupération. De plus, les scientifiques ont remarqué qu’avoir un bon équilibre affectif amplifie l’action positive de la gratitude.

Gratitude : une nouvelle arme pour lutter contre le stress

Pour les chercheurs, leurs travaux, parus dans International Journal of Psychophysiology en janvier 2023, peuvent se révéler intéressants, car plusieurs exercices de gratitude peuvent être mis en place facilement. Par exemple, une expérience présentée en 2016 montrait que les patients cardiaques qui notaient régulièrement les choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants dans un “journal de gratitude” avaient de meilleurs bilans cardiovasculaires.

Dans son communiqué, l’équipe irlandaise explique : "combinée aux résultats de cette étude et de travaux antérieurs, la gratitude peut donc constituer un point d'intervention utile pour l'amélioration de notre santé cardiovasculaire" et lutter contre le stress.