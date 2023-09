Anorexie : 5 signes avant-coureurs à repérer

L'ESSENTIEL Dépister certains signes avant-coureurs des troubles du comportement alimentaire permettrait une meilleure prise en charge.

En France, des dizaines de milliers de personnes sont concernées par les troubles alimentaires (boulimie, anorexie, orthodoxie, Pica, phobies...).

L'anorexie mentale ne touche que 10 % des personnes souffrant de TCA.

Selon une étude datant de 2019, les personnes souffrant de troubles de l'alimentation comme la boulimie et l'anorexie présentent des signes avant-coureurs. Au cours des deux années précédant le diagnostic, les chercheurs ont prouvé que les patients souffraient le plus souvent de troubles psychiques (anxiété, dépression) et de troubles addictifs (alcool, drogues, tabac...). Ils avaient également eu plus d'accidents ou de blessures liées à l'automutilation, prenaient plus de médicaments gastro-intestinaux (constipation, maux d'estomac) et de compléments alimentaires (vitamines, fer), et consommaient également plus d'antipsychotiques et d'antidépresseurs.

L’identification rapide des troubles alimentaires

Par conséquent, la recherche de ces facteurs de risque pourrait aider les médecins à identifier rapidement des troubles alimentaires s’installant ou allant se développer. Le Dr Tan, pédopsychiatre, a exposé : "Je ne saurais que trop insister sur l'importance de la détection précoce des troubles de l'alimentation. Les retards dans le diagnostic et le traitement sont malheureusement fréquents. Ils sont associés à de grandes souffrances et à de moins grandes chances de guérison".

La cohorte de l'étude comprenait 15.558 personnes du Pays de Galles souffrant de troubles alimentaires. Parmi toutes les maladies mentales, les troubles de l'alimentation ont le taux de mortalité le plus élevé, lié à des problèmes physiques et aux suicides.

Des dizaines de milliers de personnes sont touchées

Selon les statistiques, 5 à 6 % de la population française est concernée. En fait, les chiffres sont nettement plus inquiétants. Des études récentes estiment que 20 % des français présentent ces troubles (avec un taux plus élevé chez les étudiants : 22 %). De fait, des dizaines de milliers de personnes sont touchées.

La plupart du temps, les notions d'anorexie mentale ou de boulimie sont associées aux troubles alimentaires. Cependant, les formes de TCA sont plus diverses (orthorexie, Pica, phobies, formes mixtes…). L'anorexie mentale ne touche que 10 % des personnes souffrant de TCA. Elle se manifeste par un surcontrôle du poids et de l'alimentation pouvant entraîner un amaigrissement et s’accompagne souvent d'angoisses associées (peur de prendre du poids, de vomir, d’étouffer, de manger un aliment toxique, malsain ou sans traçabilité...).

La boulimie (30 % des TCA) est caractérisée par des compulsions entraînant une perte de contrôle de son alimentation. La peur de prendre du poids incite à une succession de régimes, à l’utilisation de laxatifs ou de diurétiques, à la provocation de vomissements ou aux jeûnes (des symptômes associés d'anorexie et de boulimie peuvent également survenir).