La thérapie par ultrasons pourrait inverser le processus de vieillissement

L'ESSENTIEL Les ultrasons sont des ondes mécaniques sans danger, indique l’Inserm.

Ils sont utilisés depuis des décennies dans le domaine médical comme thérapie pour un large éventail d'affections.

Redonner une deuxième jeunesse aux cellules du corps serait désormais possible ! Des chercheurs américains ont en effet découvert qu’en les exposant à des ondes de basse fréquence, il était possible de redémarrer la division cellulaire et ainsi de les empêcher de vieillir.

Vieillissement : les ultrasons ont un effet bénéfique sur la forme et la mémoire

Ce procédé pourrait constituer le remède ultime contre le vieillissement : après un certain nombre de divisions, les cellules de notre corps cessent de se diviser et deviennent sénescentes. Certaines sécrètent en outre des toxines qui provoquent des inflammations, associées à toutes sortes de maladies, de l'arthrite à la maladie d'Alzheimer.

Les expériences, menées sur des souris âgées, ont révélé qu'en les soumettant à de faibles doses d'ondes ultrasonores, elles couraient plus loin et plus vite sur un tapis roulant.

Une autre équipe de chercheurs, australienne cette fois, a également constaté que des souris auxquelles on avait administré des ultrasons à une fréquence plus élevée présentaient des améliorations de la mémoire. Un autre étude est d’ailleurs déjà en cours pour évaluer l'effet sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Les ultrasons stimulent la division cellulaire

Le traitement par les ondes à basse fréquence, appliqué à un humain, a également montré des résultats encourageants : alors que normalement, les cellules commencent généralement à s'user après environ 15 divisions, avec de faibles ondes ultrasonores elles en ont atteint 24, sans présenter de signe d'anomalie.

L’intervention a même permis de guérir le dos voûté d'un individu : "Nous l'avons traité deux fois par ultrasons et il s'est remis à se comporter normalement. Je ne pense pas que le terme "rajeunissement" soit trop fort", a déclaré l'auteur principal, le professeur Michael Sheetz, de l'université du Texas.

Une explication biologique possible pour expliquer pourquoi ce traitement semble fonctionner est que les ultrasons déforment physiquement les cellules, produisant des effets similaires à ceux de l'exercice physique, écrivent les auteurs. Ils pourraient en outre réactiver les systèmes internes d'élimination des déchets qui ne fonctionnent plus lorsque les cellules vieillissent.

Ces résultats permettent d'entrevoir la possibilité de retarder les effets néfastes du vieillissement, notamment sur la forme physique et la fragilité, jusqu'à 70 ou 80 ans.