Covid-19 : le lait maternel des mères vaccinées contient bien des anticorps protecteurs

L'ESSENTIEL En 2016, en France, 52 % des nouveaux-nés bénéficiaient d'un allaitement exclusif à la maternité, contre 60 % en 2010, selon l’Assurance maladie.

Fin novembre 2022, environ 70 % des femmes enceintes aux États-Unis avaient terminé leur primo-vaccination contre la Covid-19.

Otite, gastro-entérite, bronchiolite et peut-être bientôt la Covid-19 ! D'après l’Assurance maladie, "si l'allaitement maternel dure au moins 3 mois, il protège le nourrisson des infections ORL, digestives et respiratoires". En effet, le lait maternel est essentiel pour le bébé car il est très riche en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, sucres, graisses, protéines et anticorps, dont ceux de la Covid-19 pour les femmes ayant été vaccinées contre le virus.

Lait maternel : "nous avons vu que lorsque les anticorps étaient présents"

C’est en tout cas ce qu’assure une étude publiée dans la revue Journal of Perinatology. Selon les chercheurs, le lait maternel des femmes vaccinées contre la Covid-19 contiendrait des anticorps contre le virus qui protégeraient les nourrissons.

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ont analysé les selles de bébés. Dans le détail, ils ont isolé les anticorps présents dans les selles et les ont mis avec des cellules ayant le récepteur que le SARS-CoV-2 utilise pour pénétrer dans la cellule. Ensuite, les chercheurs ont introduit un type de virus qui ressemble à la Covid-19 mais qui a la particularité d’être fluorescent, donc plus visible. Ainsi, si une cellule s’illumine, c’est qu’elle est contaminée.

"Nous avons vu que lorsque les anticorps étaient présents, il y avait moins de cellules fluorescentes par rapport aux [cellules] témoins où aucun anticorps n'était présent", explique Lauren Stafford, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Autrement dit, les anticorps bloqueraient l’entrée du virus dans la cellule.

Covid-19 : des anticorps efficaces même six mois après la vaccination

Mais pourquoi avoir analysé les selles ? Le virus de la Covid-19 infecte aussi l’intestin. Il est donc important, surtout chez les nourrissons qui ne peuvent pas être vaccinés, d’avoir des anticorps dans cette zone… Une chose visible dans les excréments.

En parallèle, pour mieux mesurer l’efficacité des anticorps, les chercheurs ont également mesuré et testé ceux présents dans le plasma sanguin - la partie liquide du sang dans laquelle circulent les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes) - et dans le lait maternel des mères peu après la vaccination et six mois plus tard environ.

Ainsi, les scientifiques ont découvert que les anticorps du plasma sanguin et du lait maternel des femmes vaccinées contre la Covid-19 étaient très efficaces pour lutter contre le virus et ce, pour les seconds, même six mois après la vaccination.

"Dans notre recherche, nous suivons le parcours des anticorps, depuis le moment où ils sont produits chez la mère après la vaccination et [jusqu’au] système digestif du bébé, développe le Dr Josef Neu, l’un des auteurs. La question suivante est de savoir si ces bébés sont moins susceptibles de contracter la Covid-19”. Il souligne néanmoins que ces travaux apportent des preuves supplémentaires de la façon dont la vaccination contre le virus pendant la grossesse et l'allaitement peut protéger aussi bien la maman que son enfant. À l’avenir, les chercheurs comptent poursuivre leurs travaux en intégrant davantage de participants, car cette recherche ne comprenait que 25 nourrissons et 37 mères.