Comment savoir si ce sont des sentiments véritables ?

L'ESSENTIEL Certains signes ne trompent pas quant à la sincérité des sentiments de votre compagnon de vie.

Pour cela, il faut apprendre à analyser son comportement et savoir poser les bonnes questions.

Quelle que soit la durée du couple, il est normal de se poser la question de la sincérité des sentiments de son ou de sa partenaire. Pour le savoir, il faut être à la fois très attentif et poser les bonnes questions.

Savoir analyser son comportement

Le temps passé ensemble reflète en général la connexion qui existe et l'intensité de la relation. En plus des moments d'intimité nécessaires, exister dans le cercle familial et social de son ou de sa partenaire montre qu'il y a une intention de vous inclure dans son environnement sans rien vous cacher.

La confiance fait aussi partie des caractéristiques qui se démontrent par son comportement, en être digne signifie que votre relation lui est précieuse et qu'il ou elle se sent en sécurité.

Savoir poser les bonnes questions

Pas de véritable sentiment sans véritable intérêt l'un envers l'autre. Se poser mutuellement des questions sur ce qui vous intéresse, vos objectifs, vos projets, et qui vous êtes montre que son intérêt est profond et qu'il/elle ne se limite pas simplement à l'apparence physique.

Enfin, lors de véritables sentiments amoureux, un avenir commun se dessine progressivement. Il/elle se met à utiliser plus souvent le pronom "nous" et imagine des projets ensemble, signifiant qu’il/elle est prêt(e) à faire du chemin avec vous.

En savoir plus : "Auto-thérapie de couple: 365 questions pour améliorer la communication, retrouver le désir et casser la routine" de Gary Love.