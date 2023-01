Un garçon se retrouve aux urgences après s’être masturbé avec un thermomètre

L'ESSENTIEL Le pré-adolescent a souffert pendant 9 h avant d'arriver à l'hôpital.

Durant l'opération, les médecins onc traversé la vessie en réalisant une incision.

Ils ont réussi à prélever le thermomètre, en faisant bien attention à trouver le bon angle pour éviter toutes complications.

La partie de plaisir solitaire a mal tourné pour ce garçon chinois… La cause ? Un thermomètre coincé dans l'urètre, comme le montrent les radiographies du préadolescent de 12 ans. Si profondément enfoncé qu’il est remonté jusqu’au niveau de la vessie. Le cas de ce jeune patient atypique nous est rapporté dans un article de l'Asian Journal of Surgery publié le 20 décembre, relayé par The Daily Mail.

Une opération périlleuse pour retirer le thermomètre

Pour retirer l'objet, les médecins ont dû effectuer une opération minutieuse, afin de ne pas abîmer davantage les tissus de la zone intime. Heureusement pour le garçon, l’opération fut un succès.

Le préado, issue de la ville de Chengdu en Chine centrale, a avoué chercher à obtenir du plaisir sexuel de cette façon, étant un adepte du “sodurètre”. Cette pratique sexuelle, qui pourrait en faire frémir plus d’un, se résume à s’introduire un objet fin ou un doigt, ou toute autre chose comme ici un thermomètre, dans le méat urétral (l’orifice externe de l'urètre, par lequel l'urine est éjectée lors de la miction) afin de ressentir de l’excitation ou du plaisir.

Masturbation : les dangers de la pratique du sodurètre

Cependant, les habitués savent qu’il existe des objets spécialement dédiés à cette pratique, en verre ou en métal, ainsi que des règles d’hygiène à respecter, si l’on ne veut pas risquer les complications. Dans ce cas-ci, l’objet introduit est remonté dans la vessie, ce qui l’a rendu inextricable. La complication la plus grave est alors la perforation de cette dernière. De plus, l’objet inséré peut aussi endommager les tissus et causer des cicatrices à l’intérieur de l’urètre, ce qui peut provoquer des infections ou des blessures graves.

Ce n’est pas le seul incident de ce type répertorié. Il arrive régulièrement que des personnes qui pratiquent le sodurètre de façon non sécurisée se retrouvent aux urgences. Souvent, les personnes concernées n’osent pas consulter un médecin, par honte ou par méconnaissance des risques associés. Pourtant, il vaut mieux retirer l’objet coincé le plus tôt possible, afin d’éviter toutes complications et pour que l’urètre se remette plus facilement des dommages subis.