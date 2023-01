Exploit : cet homme a couru 365 marathons en 1 an pour lutter contre le cancer

1 marathon par jour pour collecter 1 million de livres : c’est le défi qu’à relevé avec brio Gary McKee.

Ce britannique de 53 ans a en effet couru en tout 15.330 kilomètres en 2022 pour l’association Macmillan Cancer Support, l'une des plus grandes organisations caritatives britanniques de lutte contre le cancer et Hospice at Home West Cumbria. Elle fournit notamment des soins palliatifs et de fin de vie de haute qualité aux personnes vivant dans la région de West Cumbria, dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, où vit le héros de l'année.

Gary McKee est un habitué des exploits pour la bonne cause : il avait déjà couru 100 marathons en 100 jours, puis 110 en 110 jours en 2021. Il a déjà traversé le Brésil à vélo, escaladé le Kilimandjaro, ramé sur des distances équivalentes à la Manche pour des associations caritatives, d’après Libération.

Gary McKee courait ses 42 km le matin avant de travailler l’après-midi sur le site nucléaire de Sellafield et parfois il en courait deux en moins de 16 heures.

Sur la ligne de départ de son dernier marathon, il a déclaré à BBC Breakfast qu'il avait reçu un soutien "phénoménal" mais qu'il était "un peu nerveux" avant le défi final : "Ce n'est pas la distance, c'est parce que c'est le dernier. Ce sera un jour spécial. Le cancer touche tout le monde, donc ce n'est pas seulement une affaire de West Cumbrian, c'est une affaire nationale."

"Les rues étaient pleines de monde, il pleuvait, mais tout le monde applaudissait et criait, s’est-il félicité à l’arrivée de son 365e marathon sur la BBC. Je m’en souviendrai toujours".

Il a indiqué au site spécialisé runnersworld.com ne pas être intéressé par une éventuelle homologation de son exploit comme un record : "Ce qui compte ce ne sont pas les records mais d’aider les gens."

