Des scientifiques découvrent près de 100.000 nouveaux virus

L'ESSENTIEL Les plus petits virus mesurent environ 20 nanomètres de diamètre.

Un virus à ARN, aussi appelé ribovirus, est un virus qui utilise l'acide ribonucléique (ARN) comme matériel génétique ou qui en a besoin dans son processus de réplication.

Les plus courants sont le SRAS, l’Influenza ou encore le virus de l'hépatite C.

Des chercheurs de l’université de Tel-Aviv ont découvert environ 100.000 nouveaux types de virus. Cela représente une multiplication par neuf du nombre connu jusqu’à présent. Les travaux, menés en collaboration avec les organismes de recherche américains NIH et JGI ainsi que l'Institut Pasteur, ont été publiés dans la revue scientifique Cell.

Des nouveaux virus découverts dans les sols et les eaux usées

Si certains virus sont des agents pathogènes qui peuvent nuire à l'Homme (comme le coronavirus), la grande majorité est inoffensive. Certains vivent même à l'intérieur de notre corps sans que nous en soyons conscients. Pour avoir une meilleure connaissance de ces germes, l’auteur principal Uri Neri et son équipe, ont analysé des échantillons de sol, d'océans, de lacs, des eaux usées ainsi que d'autres écosystèmes avec un nouvel outil informatique. Ce dernier parvient à faire la distinction entre le matériel génétique des virus à ARN et celui de leurs hôtes.

Il a permis aux chercheurs de reconstituer la façon dont les virus ont subi divers processus d'acclimatation tout au long de leur développement évolutif pour s'adapter à différents hôtes. Les scientifiques ont ainsi identifié 100.000 nouveaux types de virus, principalement au sein du règne des Orthornavirae.

Une découverte qui peut mener à de nouveaux traitements

En analysant les données, l'équipe a, entre autres, mis en lumière des virus qui infectent divers micro-organismes pathogènes. Pour les scientifiques, il serait possible de les utiliser pour développer des traitements antimicrobiens ou protéger les cultures de certains champignons et parasites.

"Dans notre étude, nous avons constaté que les virus à ARN ne sont pas inhabituels dans le paysage évolutif et, en fait, qu'à certains égards, ils ne sont pas si différents des virus à ADN. Cela ouvre la porte à de futures recherches et à une meilleure compréhension de la manière dont les virus peuvent être exploités pour une utilisation en médecine et en agriculture", a expliqué le professeur Uri Gophna qui a participé à la recherche.