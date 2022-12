Alerte à la grippe : à 3 jours de Noël, «les urgences sont saturées de partout»

L'ESSENTIEL En général, la grippe se manifeste par une forte fièvre, une toux, un mal de gorge, une fatigue extrême, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires.

La grippe peut entraîner de graves complications chez les populations à risque : une pneumonie ou une aggravation d’une maladie chronique existante.

"Aujourd'hui, je ne sais plus quel mot employer. À chaque fois que je viens, je dis que ça ne va pas bien. On ne sait plus si les mots veulent dire quelque chose, mais la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux", a déploré Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d’établissement des CHU, sur le plateau de BFMTV-RMC. Le chef du service de néphrologie-pédiatre de l’hôpital Necker (Paris) a notamment alerté sur la saturation des urgences, due en partie à la forte propagation de l’épidémie de grippe.

Une augmentation de 84 % des passages aux urgences pour un syndrome grippal

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié le 21 décembre, Santé publique France a recensé 12.483 passages aux urgences pour un syndrome grippal en l’espace de sept jours contre 6.802 la semaine précédente, soit une augmentation de 84 %. Cette hausse des hospitalisations concerne l’ensemble des classes d’âges.

Le démarrage de l’épidémie de grippe survient le plus souvent fin décembre ou début janvier, mais cette année, elle a commencé beaucoup plus tôt. "Nous sommes dans une situation exceptionnelle du fait de cette précocité de l'épidémie de grippe. On n'a pas vu une telle situation depuis 2009 (…) D'après nos données historiques, entre le moment où l'épidémie de grippe démarre et le moment où elle atteint son pic, cela prend cinq semaines. Il faut s'attendre à ce que la tendance à la hausse de l'épidémie de grippe se poursuive au moins jusqu'aux fêtes de fin d’année", a expliqué Sibylle Bernard-Stoecklin, épidémiologiste chez Santé publique France, à Europe 1. Les urgences sont également saturées, car elles font face à deux autres épidémies : la bronchiolite et la Covid-19.

"Les urgences sont saturées partout, ça déborde de partout"

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 18 octobre dernier, mais elle peine à démarrer en France. Le Professeur Rémi Salomon a donc rappelé l'importance du vaccin contre la grippe afin de soulager les services hospitaliers et d’éviter les formes graves de la maladie. "Les urgences sont saturées partout, ça déborde de partout (…) On a l'impression d'être maltraitant (…) Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe", a-t-il indiqué sur la chaîne de télévision. Le spécialiste a invité les populations fragiles comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les patients atteints d’une maladie chronique à recevoir le sérum en priorité.

Lors de son entretien, le Professeur Rémi Salomon a également préconisé le retour des gestes barrières comme le port du masque et l'aération des lieux publics pour limiter la propagation du virus de la grippe.