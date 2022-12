Patient atypique : ce papy avait un obus coincé dans l'anus

L'ESSENTIEL D’après Nice-Matin, seuls les services gynécologie et maternité de l’hôpital Sainte-Musse ont pu fonctionner normalement samedi soir.

90 % des péritonites sont provoquées par la perforation d'un organe présent dans l'abdomen.

Branle-bas de combat, samedi dernier aux urgences Sainte-Musse à Toulon dans le Var. Comme le rapporte Nice-Matin, un octogénaire s’est présenté avec un obus coincé dans l’anus. "Une pomme, une mangue ou même une bombe de mousse à raser... On a l’habitude de retrouver des objets insolites insérés là où il ne faut pas. Mais un obus ? Jamais !", explique un des membres du personnel hospitalier au quotidien.

Obus dans l’anus : une évacuation de l’hôpital

Au-delà du caractère insolite de la situation, cela a nécessité une réorganisation en urgence des services. En effet, la direction a dû mettre en place une alerte à la bombe, et déplacer certaines personnes hospitalisées le temps que les services de déminage puissent intervenir. Une partie des patients a été évacuée vers d’autres secteurs de l’hôpital, avec l’aide des pompiers et de la sécurité. "Le Samu a monté une tente à l’extérieur de l’établissement pour ne pas faire courir de risque aux personnes soignées en réanimation, juste au-dessus des urgences", souligne Nice-Matin. Pendant quelques heures, les nouveaux patients ont été redirigés vers d’autres hôpitaux de la région.

Une chirurgie viscérale pour retirer l’obus de l’anus

"Il a ensuite fallu traiter notre patient atypique, qui a d’emblée assuré que l’obus était démilitarisé", ajoute le membre du personnel hospitalier, cité par le journal. Les démineurs ont rassuré les équipes de l’hôpital : il s’agissait d’un obus de collection de la Première guerre mondiale, offert aux Poilus. Si le risque d’explosion a pu être écarté, les chirurgiens ont du intervenir pour retirer l’objet de l’anus de l’octogénaire. "Ça sort rarement par où c’est entré", précise une source au quotidien niçois. Pour enlever l’obus, il a fallu réaliser une chirurgie viscérale, les chirurgiens l’ont sorti par l’abdomen. Ils ont ainsi pu constater sa taille : vingt centimètres de long, et entre cinq et six centimètres de diamètre. Depuis, l’homme est en bonne santé, et s’il n’oubliera probablement pas cette soirée, c’est aussi le cas des équipes hospitalières. Lundi matin, elles ont été remerciées par la direction pour leur implication.

Objets dans l’anus : quels sont les risques ?

Dans un article de Slate, le proctologue Franck Devulder, rappelle que retirer un objet coincé dans l’anus peut être une tâche difficile. "Quand l’objet a disparu, nous utilisons des techniques endoscopiques pour aller le chercher, précise-t-il. Ou alors de la chirurgie, selon la nature de l’objet. Un verre à pied par exemple, c’est extrêmement délicat à retirer."

Les professionnels de santé doivent prendre toutes leurs précautions pour limiter les risques de péritonite, une inflammation du péritoine, la membrane qui recouvre les organes présents dans l’abdomen. "Souvent, ce que les gens ne savent pas, c’est qu’il y a comme un coude entre le rectum et le colon, explique Vanessa Forgues, sexologue et psychothérapeute, à Slate. Cela forme un angle. C’est pour cela que si on force, on risque de perforer la paroi au niveau de ce coude. Et lа, des matières fécales se retrouvent dans l’abdomen." La présence de ces matières dans l'abdomen est la cause de l'infection, mais cela peut survenir avant même la tentative de retrait. En s'insérant un objet "non-adapté" dans l'anus, celui-ci peut endommager voire perforer le rectum, ce qui expose la personne à un risque élevé de péritonite. Cette infection est considérée comme une urgence par les professionnels de santé, car elle engage le pronostic vital.