Don du sang : alerte rouge sur toute la France, les réserves sont au plus bas

L'ESSENTIEL Chaque année, près d’1 million de malades sont soignés grâce au don de sang selon l'EFS.

Mais partout en France, les réserves de sang sont faibles, c’est pourquoi l’EFS en appelle à la mobilisation de tous et toutes.

Il faudrait effectuer 10.000 prélèvements par jour pour pouvoir répondre aux besoins des établissements de santé en France.

Alerte rouge ! “En France, les réserves de sang sont dangereusement basses”. C’est le message alarmant publié par l'Établissement français du sang (EFS) sur ses réseaux sociaux lundi 19 décembre, accompagné d'une autre publication avec une carte de France et un "alerte rouge" clignotant pour montrer que le problème concerne tout le territoire.

Plus de 20.000 poches de sang manquent à l'EFS

“Moins de 80.000 poches de sang sont aujourd'hui disponibles alors qu'il en faudrait plus de 100.000 pour répondre aux besoins des patients”, souligne l'EFS dans son message sur les réseaux sociaux, précisant : “Virus hivernaux, contexte socio-économique, conditions météorologiques ou encore reprise du Covid : de nombreux facteurs expliquent la baisse de la fréquentation des collectes de sang ces dernières semaines.” “Il manque chaque jour 1.500 dons de sang, nous avons besoin d'une mobilisation massive”, a ajouté l'EFS, appelant toutes et tous à donner son sang le plus vite possible.

La situation était déjà critique depuis plusieurs semaines. Le 8 décembre 2022, l'EFS s’alarmait du niveau des stocks de sang insuffisant pour tenir l’hiver. Selon leurs estimations d'alors, “moins de 85.000 poches de sang” étaient disponibles. Avec “moins de 80.000” poches disponibles à ce jour, la situation a empiré.

Don du sang : faire une bonne action pour les fêtes de Noël

Début décembre, l'EFS avait insisté sur le fait que “la collecte ne s'arrêtera[it] pas pendant les fêtes”, soulignant qu'une mobilisation quotidienne était nécessaire à cause de la durée de vie limitée des produits sanguins. “Deux années de tensions permanentes liées aux impacts générés par le Covid -19 (annulations de collectes en entreprises et en universités, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel médical) ont considérablement affecté la collecte de sang", rappelait l’organisme en début d’année.

Si vous souhaitez donner votre sang pour finir l’année avec une bonne action, vous pouvez réserver un créneau en quelques clics sur le site de l’EFS : www.dondusang.net. Le prélèvement est effectué par une infirmière et tout le matériel est à usage unique : pas de risque de contamination et d’infection. Le prélèvement dure environ 10 minutes (le rendez-vous ne prend donc en général pas plus d’une heure) et permettrait de sauver 3 vies selon l’EFS. Il est possible de donner son sang toutes les 8 semaines.