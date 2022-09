Don du sang : une lettre de remerciement d’un transfusé émeut les internautes

L'ESSENTIEL Chaque année, près d’1 million de malades sont soignés grâce au don de sang. Mais partout en France, les réserves de sang sont faibles, comme le rappelle l’Établissement du sang français (EFS).

Selon l’EFS, il faudrait effectuer 10 000 prélèvements par jour pour pouvoir répondre aux besoins des établissements de santé en France. Les réserves étant faibles, l’organisme en appelle à la “mobilisation de tous” et toutes.

“Merci du fond du cœur à vous les donneurs. Votre sang est tellement plus précieux que vous ne le pensez et votre acte beaucoup plus noble que vous ne le croyez.” Ce sont les mots d’un transfusé, un certain Armand, âgé de 31 ans, dans une lettre qu’il a écrit à l’établissement français du sang (EFS) de Courcouronnes en Île-de-France. Il n’avait jamais donné son sang avant son hospitalisation. C’est pourtant grâce au don du sang que sa vie a été sauvée.

Un témoignage qui sensibilise à l'importance du don du sang

Le compte Twitter de l’EFS a décidé de publier ce témoignage émouvant tenant sur une page, le 27 septembre, pour sensibiliser les internautes à l’importance de cet acte. “On ne vous partage pas souvent les lettres que l’on reçoit. Mais celle d’Armand vraiment, il fallait que vous la lisiez”, peut-on lire sur la publication. Voici la lettre.

“Bonjour, je m’appelle Armand, j’ai 31 ans.

Le 4 août 2021, on m’a diagnostiqué un cancer du sang, une leucémie LAM3. Cette forme de leucémie peut tomber sur tout le monde. Personne n’est plus prédisposé qu’un autre à l’attraper. Mais par chance, à notre époque et dans notre pays, elle peut être soignée. J’ai été hospitalisé pendant 38 jours. Durant cette période, j’ai entre autres été transfusé 28 fois (15 fois en plaquettes et 13 fois en globules rouges). 28 dons pour une seule personne. C’est énorme ! J’en ai été tellement touché, moi qui n’avais jamais donné mon sang et qui ne pourra jamais le faire puisque j’ai été transfusé.

Merci du fond du cœur à vous les donneurs. Votre sang est tellement plus précieux que vous ne le pensez et votre acte, beaucoup plus noble que vous ne le croyez.

Je suis sorti de l’hôpital de Corbeil le 11 septembre. Maintenant, j’ai un traitement à suivre pendant huit mois en hôpital de jour. Au terme de cette période je serai guéri et ça, c’est grâce à vous les donneurs. Je ne l’oublierai jamais.

Merci.”

Don du sang : l'EFS a besoin de nouveaux donneurs pour sauver des vies

Le don de sang permet de sauver des vies et il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain, rappelle l'EFS sur son site web. Grâce aux dons, les personnes qui en ont besoin sont soignées directement via la transfusion sanguine ou indirectement par l’utilisation des médicaments dérivés du sang issu du don de plasma. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années.

L’EFS a d’ailleurs lancé, en début d’année 2022, un bulletin d’urgence vitale, pour reconstituer les stocks qui avaient atteint des niveaux historiquement bas. En effet, les différentes vagues épidémiques de Covid-19 ont conduit de nombreux donneurs et membres du personnel de l’établissement à s’isoler et a ainsi perturbé le déroulement habituel des dons de produits sanguins (globules rouges, plasma, plaquettes). Pour répondre à cette situation, l’EFS appelle à la mobilisation citoyenne afin de maintenir le niveau de ses stocks de sang. Pour en savoir plus sur comment donner son sang, rendez vous sur le site de l’EFS.