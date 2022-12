Alzheimer : des chercheurs découvrent pourquoi les femmes sont plus touchées

L'ESSENTIEL Près de 900.000 Français sont atteints par la maladie d’Alzheimer, d’après l’Inserm.

La maladie d’Alzheimer est rare avant 65 ans.

La maladie d’Alzheimer se caractérise par des troubles de la mémoire, de l’orientation temporo-spaciale et de l’exécution des gestes simples. Cette pathologie est principalement causée par la dégénérescence des neurones du cerveau. Elle survient principalement chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Les femmes sont plus fréquemment touchées par la maladie d’Alzheimer par rapport aux hommes.

Dans une récente étude publiée dans la revue Science Advances, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont cherché à comprendre pourquoi les femmes sont plus susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer.

Alzheimer : une réaction chimique à l’origine de l’inflammation neuronale

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont observé 40 cerveaux d’hommes et de femmes dont la moitié provenait de personnes décédées de la maladie d’Alzheimer. Selon les résultats, 1.449 différents types de protéines apparaissent au sein du cerveau avec l’âge. Les auteurs de l’étude se sont particulièrement concentrés sur les protéines issues d’une réaction chimique : le processus S-nitrosylation. Cet événement moléculaire entraînerait une inflammation neuronale à l’origine du déclin cognitif.

Les scientifiques ont observé que cette réaction chimique survient lorsqu’une molécule liée à l’oxyde nitrique (NO) se lie étroitement à un atome de souffre (S) sur un bloc d’acides aminés, notamment des protéines, pour former une protéine SNO-C3 modifiée. L’étude a démontré que les niveaux de la protéine SNO-C3 étaient six fois plus élevés dans le cerveau des femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer que dans celui des hommes.

L'équipe scientifique a également précisé que cette protéine pourrait activer les cellules immunitaires du cerveau (les microglies) pour détruire les synapses, autrement dit les points de connexion par lesquels les neurones s'envoient des signaux.

Les effets protecteurs des œstrogènes pour lutter contre le déclin cognitif

Pour rappel, les œstrogènes ont des effets protecteurs au niveau neuronal. Les chercheurs américains ont donc supposé que ces hormones féminines protègent le cerveau des femmes contre le processus S-nitrosylation. Cependant, cette protection disparaît à la ménopause lorsque les niveaux d’œstrogènes chutent brutalement.

Des expériences supplémentaires menées sur des cellules cérébrales humaines en culture ont confirmé cette hypothèse. La SNO-C3 augmente quand les taux d'œstrogènes (β-œstradiol) diminuent, en raison de l'activation d'une enzyme qui fabrique du NO dans les cellules cérébrales. Cette augmentation du SNO-C3 active la destruction microgliale des synapses, et donc entraîne l'apparition de la maladie d'Alzheimer.

"La raison pour laquelle les femmes sont plus susceptibles de contracter la maladie d'Alzheimer a longtemps été un mystère, mais je pense que nos résultats représentent une pièce importante du puzzle qui explique la vulnérabilité accrue des femmes à mesure qu'elles vieillissent", a affirmé le Docteur Stuart Lipton, auteur principal de l’étude et neurologue clinicien.