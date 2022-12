Femme enceinte : les aliments à éviter au repas de Noël

L'ESSENTIEL La consommation d’alcool chez les femmes enceintes augmente les risques de perdre son bébé.

En revanche, il est possible de manger une sauce à base de vin car l’alcool est évaporé au cours de la cuisson.

En France, 753.000 bébés sont nés en 2019, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les aliments déconseillés pendant les repas de fêtes

Pour les femmes enceintes, les fêtes de fin d’année peuvent être un moment difficile. En effet, il leur est conseillé de respecter certaines restrictions alimentaires pendant la grossesse afin d’éviter des maladies telles que la toxoplasmose, la listériose, la salmonellose… Alors, finalement, qu’est-ce que les futures mamans peuvent manger ou non pendant le repas de Noël ?

Sans surprise, certains classiques du réveillon de Noël sont déconseillés. Il s’agit du saumon fumé, du saumon sous-vide pré-tranché et des huîtres. Pour ces aliments, il y a un risque de listériose, une maladie rare mais grave chez la femme enceinte qui est due à une bactérie appelée Listeria monocytogenes.

Toujours dans le registre “poisson”, le caviar, les œufs de lump et le tarama sont également interdits pour ce repas de réveillon. Côté viande, il faut éviter la charcuterie et le fromage, sauf qu’ils sont pasteurisés ou à pâtes cuites. N’oubliez pas, d’enlever la croûte qui peut contenir des bactéries.

Enfin, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), il faut éviter les matières grasses dans de trop grandes quantités… Et ce, même si c’est le repas de Noël.

Mais il est quand même possible de se faire plaisir à Noël

Une fois ces interdits cités, passons à ce qu’il est possible de manger… Et contre toute attente, la liste est assez longue. Pour ce qui est du poisson, les huîtres cuites, le saumon frais cuit, les noix de Saint-Jacques cuites, mais aussi le homard, le crabe, les langoustines et les crevettes sont autorisés.

Pour la viande, il est possible de manger du foie gras - à condition de le faire cuire pour éviter les risques de listériose -, le boudin blanc et de la volaille… La dinde de Noël est donc tout à fait envisageable !

Enfin, côté desserts : s’il s’agit de quelque chose de cuit, aucun problème. Mais il faut bien faire attention aux ingrédients : s’il y a des œufs crus dans la bûche, optez pour une autre douceur pour finir votre repas de Noël.