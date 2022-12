Comment éviter de trop stimuler votre enfant ?

L'ESSENTIEL Si stimuler un enfant est important dès le plus jeune âge à travers des histoires, des jeux ou des sorties, il l'est tout aussi de lui laisser du temps pour "s'ennuyer".

En effet, la surstimulation peut l'empêcher de développer son imaginaire et son autonomie et à terme développer chez lui une pression pour ne pas décevoir ses parents.

Si bien sûr il est important de stimuler votre enfant dès son plus jeune âge avec des activités comme des histoires, des sorties ou du jeu, l'occuper chaque seconde de sa journée peut aussi le surstimuler et être néfaste.

Comment reconnaître la surstimulation ?

S'il se sent fatigué, irritable, qu'il a du mal à dormir ou qu'il se désintéresse de certaines activités, c'est peut-être qu'il faut se poser la question d'un manque de temps de repos dans la journée. La surstimulation peut aussi l'empêcher de développer son imaginaire et son autonomie et à terme développer chez lui une pression pour ne pas décevoir ses parents.

Que faire pour ne pas trop le stimuler ?

Commencez déjà par lui donner la liberté de jouer avec les jeux qu'il souhaite, pour qu'il développe sa créativité et son imaginaire. Ne lui mettez pas la pression pour qu'il apprenne ou se développe, mais laissez lui son propre rythme.

Au cours de la semaine, essayez de limiter les activités pour ne pas trop surcharger ses horaires et lui laisser le temps de s'ennuyer ou d'explorer son environnement.

Enfin, n'oubliez pas de limiter les écrans, surtout chez les plus petits, et soyez attentif au signe de fatigue ou d'anxiété pour lui laisser le temps de se reposer.

En savoir plus : "Le développement de l'enfant au quotidien : De 0 à 6 ans" de Francine Ferland.