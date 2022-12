Porno : les enfants y sont exposés pour la 1ère fois dès 11 ans et demi

L'ESSENTIEL La consommation de pornographie était significativement plus fréquente chez les garçons, selon les résultats de cette étude.

Fournir des informations précises aux enfants et adolescents sur la pornographie et les risques liés au fait de s’envoyer des "nudes" est essentiel, selon les chercheurs.

Par exemple, il est important de leur expliquer que la pornographie utilise des acteurs et n'est pas une représentation de ce qu’est une sexualité saine, consensuelle et sûre.

Alors qu’en France, la procédure judiciaire visant à empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques - demandée par l’Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) depuis fin 2021 - est au point mort, une nouvelle étude vient mettre en lumière l’ampleur de la consommation de la pornographie chez les jeunes américains.

1 adolescent sur 2 a déjà été exposé à de la pornographie

Pour cette étude, les chercheurs ont interrogé 350 élèves, âgés de 12 à 17 ans. Selon leurs résultats, récemment publiés en ligne dans Professional School Counseling, environ 50 % d’entre eux ont déclaré avoir déjà été exposés à de la pornographie.

Un tiers a signalé avoir déjà vu de la pornographie au moins une fois au cours de l'année précédente. Et 8 % ont dit regarder de la pornographie presque tous les jours.

En moyenne, les enfants ont été exposés pour la première fois à la pornographie à l'âge de 11 ans et demi. C’est encore plus jeune que ce que les précédentes enquêtes sur le sujet avaient suggéré. Selon les auteurs de l’étude, le plus grand accès aux smartphones chez les adolescents et la facilité de trouver de la pornographie gratuite sur Internet ont probablement entraîné cette baisse d'âge.

La pornographie est un terrible professeur d'éducation sexuelle pour les enfants

"La consommation de pornographie a été liée à une série de résultats scolaires négatifs chez les enfants et les adolescents. Et la pornographie est un terrible professeur d'éducation sexuelle pour les enfants", a déclaré Amanda Giordano, principale autrice de l'étude et professeure à l'University of Georgia Early College of Education, dans un communiqué.

"Ce que nous voyons dans la recherche, c'est que les adolescents développent leurs scénarios sexuels et leurs croyances sur le sexe à partir de ce qu'ils voient dans la pornographie, qui peut avoir divers degrés de violence, d'agression et de dégradation des femmes", a-t-elle ajouté.

Les adolescents s'envoient de plus en plus de nudes et de sextos

Les enquêteurs ont également découvert que les pré-adolescents et adolescents étaient de plus en plus nombreux à avoir envoyé ou reçu des photos suggestives de nus ou partiellement nus - qu’on appelle ”nudes” - sur leurs smartphones, ou des messages suggestifs, les “sextos”.

15 % d’entre eux avaient envoyé un sexto à quelqu'un. Environ 25 % avaient déjà reçu un sexto. Près de 25 % avaient déjà été invités à envoyer un sexto. Et 12 % ont déclaré avoir ressenti de la pression de la part de quelqu'un pour envoyer un sexto au cours de l'année précédente.

"Les taux de prévalence que nous avons trouvés dans cette étude suggèrent que les conseillers scolaires doivent être prêts à parler de sextos et d'utilisation de la pornographie avec les élèves, et à changer le récit de ces comportements, a déclaré Amanda Giordano. Il est important que les étudiants sachent que l'envoi d'un sexto n'est pas une nouvelle exigence pour les relations amoureuses et que la pornographie ne reflète pas les attentes en matière d'activité sexuelle."