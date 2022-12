Épidémie de bronchiolite : des hospitalisations toujours très élevées

L'ESSENTIEL La bronchiolite est une maladie respiratoire due majoritairement au virus respiratoire syncytial (VRS).

L'épidémie de bronchiolite débute généralement à la mi-octobre et se termine à la fin de l'hiver.

Selon les estimations, la bronchiolite touche chaque hiver près de 30 % des enfants de moins de 2 ans.

La bronchiolite continue de mettre les parents de jeunes enfants et les services hospitaliers sous tension. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé publique France révèle que pour la cinquième semaine consécutive, les petits patients atteints de cette maladie respiratoire d’origine virale représentent "la moitié des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans".

Bronchiolite : un tiers des moins de 2 ans infectés hospitalisés

Au cours de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, 8.552 enfants de moins de 2 ans ont été reçus aux urgences pour bronchiolite. Cela représente une hausse de 4 % par rapport aux 7 jours précédents. 9 patients sur 10 avaient moins d’un an et un tiers ont été hospitalisés (2.938 enfants). Santé publique France note ainsi une "tendance à la stabilisation des passages aux urgences et des hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite". Elle remarque toutefois que ces indicateurs restent "à un niveau très élevé en France métropolitaine".

Épidémie de bronchiolite : une situation contrastée en France

Le dernier rapport de l’organisme de santé précise que la situation épidémique de la bronchiolite est "contrastée selon les régions". Une hausse marquée des indicateurs de surveillance a été enregistrée en Bourgogne-Franche-Comté. La maladie respiratoire infantile reste virulente en Occitanie, où une poursuite de l’augmentation du nombre de patients est observée. En revanche, une diminution des cas s’est amorcée en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Guyane, “tout en restant à un niveau élevé”.