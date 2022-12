Certains additifs alimentaires rendraient les bébés plus allergiques

L'ESSENTIEL Certaines nanoparticules présentes dans les additifs alimentaires peuvent traverser le placenta.

6 à 8 % des enfants souffrent d'allergies alimentaires

Les allergies alimentaires touchent entre 2 et 5 % des adultes et 6 à 8 % des enfants. Leur prévalence a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Des chercheurs de l’université Paris-Saclay pourraient avoir trouvé la cause : les nanoparticules présentes dans certains additifs alimentaires.

Les nanoparticules traversent le placenta et perturbent le microbiome

Selon les travaux de l’équipe française publiés dans la revue Frontiers in Allergy, les nanoparticules de certains additifs alimentaires ont la capacité de traverser le placenta et d’atteindre les fœtus en développement. Elles les exposeraient alors à un risque accru d'allergies alimentaires, potentiellement mortelles.

Pour comprendre comment ces éléments peuvent interagir sur le développement, l'équipe s'est concentrée sur trois additifs contenant des nanoparticules que l'on trouve régulièrement dans les aliments :

le dioxyde de silicium (SiO2) ;

le dioxyde de titane (TiO2) ;

l’argent (Ag).

"De tels agents peuvent traverser la barrière placentaire et atteindre ensuite le fœtus en développement", a expliqué l’auteure de l’étude, la Dr Karine Adel-Patient

Allergie alimentaire : les nanoparticules s’accumulent dans l’intestin des bébés

"En raison des propriétés immunotoxiques et biocides des nanoparticules, l'exposition peut perturber les échanges bénéfiques entre l'hôte et le microbiote intestinal et est susceptible d’interférer avec la barrière intestinale et le développement du système immunitaire associé à l'intestin chez le fœtus et le nouveau-né", a ajouté la scientifique. "L'excrétion dans le lait est également suggérée, continuant d'exposer le nouveau-né”, ajoute-t-elle.

Les nanoparticules contenues dans les additifs alimentaires ne sont pas absorbées dans l'intestin du bébé et s'y accumulent. Cela a un impact sur les bactéries présentes dans le microbiome intestinal en modifiant le nombre d'espèces présentes et leurs proportions, et ainsi son effet protecteur.

"Compte tenu des preuves de l'importance du microbiome intestinal dans le développement d'un système immunitaire bien éduqué, cela est préoccupant pour le développement des allergies", concède l’étude

Pour l'experte, l’action des nanoparticules des additifs alimentaires sur le microbiome des fœtus et des bébés pourrait expliquer "l'épidémie de troubles liés au système immunitaire chez les enfants, tels que les allergies alimentaires", observée ces dernières années.