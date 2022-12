Saison de la raclette : vous pouvez miser sur les pommes de terre

L'ESSENTIEL La pomme de terre est un légume riche en glucide, d'où sa mauvaise réputation.

100 grammes de pommes de terre cuites à l’eau apportent 80,5 calories à notre organisme.

Elles ont mauvaise réputation, et pourtant. Alors que la saison de la raclette bat désormais son plein, sachez que vous pouvez manger les pommes de terre qui accompagnent traditionnellement le fromage fondu sans culpabiliser. Une nouvelle étude vient en effet de démontrer que ce légume n’est pas nocif pour la santé, à condition de bien le préparer.

De précédentes recherches avaient déjà associé la consommation de pommes de terre à une augmentation de la probabilité de développer un diabète de type 2. Partant de ce postulat, des scientifiques de l'université Edith Cowan (ECU) ont décidé d’affiner ces conclusions en incluant les modes de cuisson de la pomme de terre.

Les pommes de terre bouillies améliorent l'alimentation

54.000 Danois ont été recrutés en ce sens. Ils ont ensuite décrit aux scientifiques leurs habitudes alimentaires, et plus particulièrement leur manière de manger des patates.

"Lorsque nous avons évalué les différents impacts de la consommation de pommes de terre bouillies, réduites en purée, transformées en frites ou converties en chips, nous avons constaté que les patates bouillies n'étaient pas associées à un risque plus élevé de diabète. Ainsi préparées, elles n’avaient aucun effet sur la santé des participants", explique Pratik Pokharel, auteur de l’étude. "Remplacer les céréales raffinées comme le riz blanc et les pâtes par des pommes de terre peut même améliorer la qualité de l’alimentation grâce aux fibres et aux autres nutriments présents dans ces légumes", ajoute-t-il.

Les pommes de terre bouillies n’ont pas d’impact sur le diabète

Consommées trop régulièrement, la purée, les frites et les chips sont en revanche nocives pour la santé, car trop riches en graisses. "Dans notre étude, les personnes qui mangeaient le plus de pommes de terre consommaient également plus de beurre, de viande rouge et de boissons gazeuses - des aliments connus pour augmenter le risque de diabète de type 2", complète Pratik Pokharel.



Si la pomme de terre bouillie n’a pas d’impact sur le diabète, la recherche a également démontré que les personnes qui consommaient beaucoup de légumes verts tels que les épinards, la laitue ou le brocoli avaient un risque nettement plus faible de développer cette maladie.



L'essai a été publié dans Diabetes Care.