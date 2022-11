Si, la pomme de terre peut faire partie d'un régime sain

L'ESSENTIEL Vitamines B6 et C, potassium, magnésium, antioxydants... Les pommes de terre regorgent de bons nutriments pour la santé. Les Français en consomment environ 50 kg par an.

Avec 2,1 millions de tonnes exportées par an, l’Hexagone est le premier exportateur mondial de pommes de terre.

Elles favoriseraient le diabète de type 2, feraient prendre du poids, auraient un niveau de glucides trop élevé... Les pommes de terre ont acquis une mauvaise réputation avec le temps. Elles sont pourtant bourrées de nutriments essentiels, regorgent de bienfaits pour la santé et peuvent être intégrées dans un régime alimentaire sain, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Medecinal Food.

Un régime à base de pommes de terre pourrait faire perdre du poids

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs du Pennington Biomedical Research Center, en Louisiane (Etats-Unis), ont sollicité 36 volontaires âgés de 18 à 60 en surpoids, obèses ou résistants à l’insuline (c’est-à-dire que le glucose ne pénètre pas dans les cellules pour produire de l’énergie, d’où un risque d’hypertension, de cholestérol et de diabète). Ils leur ont fait suivre deux régimes alimentaires distincts : soit des haricots et des pois, soit des pommes de terre blanches sous différentes formes dites saines (bouillies, en purée... bref sans matière grasse), les deux régimes étant accompagnés de viande/poisson et de fruits et légumes pour aboutir à une alimentation équilibrée.

Après plusieurs semaines d’observation, les chercheurs ont constaté que "les deux types de régime alimentaire avaient des bienfaits santé sensiblement équivalents" en matière de nutriments (vitamines, minéraux, fibres...). "Nous avons démontré que contrairement à la croyance populaire, les pommes de terre n'ont pas d'impact négatif sur la glycémie. En fait, les personnes qui ont participé à notre étude ont perdu du poids", affirme la diététicienne Candida Rebello, auteure principale de la recherche, dans un communiqué.

Réduire les calories plutôt que les portions

"Les gens ont tendance à manger le même poids d'aliments, quelle que soit leur teneur en calories, afin de se sentir rassasiés, explique la chercheuse. Or, en mangeant des aliments plus lourds mais plus faibles en calories, vous pouvez facilement réduire le nombre de calories que vous consommez. L'aspect clé de notre étude est que nous n'avons pas réduit la taille des portions des repas, mais réduit leur contenu calorique en incluant des pommes de terre." Il est donc possible de perdre du poids en continuant à manger à sa faim des pommes de terre (pas sous forme de frites, bien entendu).