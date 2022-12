Réveil en pleine forme : 3 conseils de scientifiques pour y parvenir

L'ESSENTIEL Le sommeil représente la forme la plus aboutie du repos. Il permettrait ainsi à l’organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou mental, d’après l’Inserm.

Selon un sondage Qapa publié en octobre 2022, les Français dorment de plus en plus mal.

Six français sur dix (61 %) dorment moins de 7 heures par nuit ( source : Qapa)

Bonne nouvelle pour ceux pour qui se réveiller le matin est toujours difficile ! Des chercheurs de la très sérieuse université de Californie à Berkeley ont révélé comment être plus alerte dès le réveil.

Dormir minimum 7 heures permet de se réveiller plus facilement

D’après leur étude publiée dans la revue Nature Communications, les trois facteurs clefs qui déterminent le niveau de vigilance dès que le réveil sonne sont ce que l'on mange au petit-déjeuner, la durée du sommeil et l'activité physique. Ainsi, une durée de sommeil de sept à neuf heures, un petit-déjeuner riche en glucides et faire une séance d'entraînement "substantielle" la veille permettait de lutter contre la somnolence le matin, indiquent les chercheurs.

Pour arriver à ces conclusions, ils ont analysé les données de 833 personnes qui ont pris différents petits-déjeuners, porté des montres pour enregistrer la quantité, la qualité, le moment et la régularité de leur activité physique et de leur sommeil, et tenu un journal alimentaire pendant deux semaines. Les participants ont également enregistré leur niveau de vigilance à partir du moment où ils se sont réveillés et pendant tout le reste de la journée.

Consommer des sucres lents le matin permet d'augmenter l'attention

Le Dr Raphael Vallat, co-auteur de l'étude, a déclaré : "Un petit-déjeuner riche en glucides peut augmenter la vigilance, à condition que votre organisme soit en bonne santé et capable d'éliminer efficacement le glucose de ce repas, évitant ainsi un pic de glycémie prolongé qui, sinon, émousse la vigilance de votre cerveau." Le petit-déjeuner idéal selon l’équipe de chercheurs est composé de flocons d'avoine avec du beurre de cacahuètes ou d’amandes et des bananes.

Le professeur Matthew Walker co-auteur de l'étude a lui déclaré qu'une durée de sommeil comprise entre sept et neuf heures était idéale pour débarrasser le corps de l'"inertie du sommeil", c'est-à-dire de l'altération des performances cognitives et sensori-motrices au réveil.

Faire du sport a un impact positif sur le sommeil

Les scientifiques n’ont pas trouvé ce qui expliquerait pourquoi l'exercice physique la veille favorisait la vigilance du lendemain mais ils avancent plusieurs hypothèses : "Il est bien connu que l'activité physique, en général, améliore votre vigilance et votre humeur. Et nous avons trouvé une forte corrélation dans cette étude entre l'humeur des participants et leur niveau de vigilance. Les participants qui, en moyenne, sont plus heureux, se sentent également plus alertes."

Le Dr Raphael Vallat a ajouté : "Il se peut que l'amélioration du sommeil induite par l'exercice soit l'une des raisons pour lesquelles l'exercice de la veille, en favorisant le sommeil de la nuit, conduit à une meilleure vigilance le lendemain."