Bronchiolite : les parents vont-ils enfin pouvoir souffler ?

L'ESSENTIEL La bronchiolite aiguë est une maladie respiratoire d’origine virale qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans lors d’épidémies saisonnières hivernales, selon Santé Publique France.

La maladie s’avère bénigne dans une majorité des cas et près de 90 % des enfants auront développé une bronchiolite avant leurs deux ans, selon Santé publique France.

Toutefois, elle peut nécessiter une hospitalisation, notamment chez les nourrissons.

Services de pédiatrie saturés, bébés transférés dans des hôpitaux situés à plusieurs dizaines, voire centaines, de kilomètres de chez eux… Une épidémie de bronchiolite particulièrement virulente chez les enfants de moins de deux ans frappe la France depuis début octobre. Selon le syndicat des pédiatres libéraux, il va falloir encore un peu de patience car cette situation chaotique n’est pas près de s’améliorer.

Bronchiolite : “Ça remonte, on s'attend au pic vers la fin de la semaine"

“Ça remonte, on s'attend au pic vers la fin de la semaine”, a précisé la Dr Brigitte Virey, présidente du Syndicat national des pédiatres français (SNPF). La médecin évoque “une charge de travail conséquente dans les cabinets”, avec une augmentation des plages de consultation pour répondre aux besoins de soins.

Le syndicat craint que l’épidémie dure. Et cela pourrait devenir d’autant plus délicat si elle se combine à d’autres maladies, comme la gastro-entérite.

Reprendre les gestes barrières pour limiter les contaminations

Lavage systématique des mains, port du masque quand on s'approche d'un nouveau-né, aération des locaux, limitation de la fréquentation des lieux publics avec un enfant en bas-âge... “Il faut reprendre des mesures-barrière, c’est indispensable pour protéger les bébés”, a insisté la pédiatre.

Même son de cloche pour le Pr Rémi Salomon de l’hôpital Necker à Paris, qui rappelle que la situation est “extrêmement tendue” dans les urgences et les services de pédiatre : “Tout ce que l’on peut faire pour éviter la bronchiolite doit être fait, c'est vraiment super important !”

Comment reconnaître une bronchiolite chez mon enfant ?

La bronchiolite du nourrisson est une infection virale aiguë et contagieuse qui est transmise par le VRS, Virus Respiratoire Syncytial. Elle provoque une inflammation des parois des petites bronches de l’enfant (bronchioles) qui s’accompagne d’importantes sécrétions responsables d’une gêne respiratoire.

La maladie débute avec une fièvre et les symptômes classiques d’un rhume. Petit à petit, une toux sèche s’installe, puis un signe particulièrement significatif apparaît : la toux sèche s’accompagne d’une respiration rapide et sifflante. Si la maladie est le plus souvent bénigne, elle peut également entraîner des complications et plus particulièrement chez les nourrissons de moins de deux mois qui “peuvent présenter une forme plus grave nécessitant une hospitalisation”, rappelle l’Assurance maladie.

L’hôpital Necker indique sur son site que l’infection ne nécessite pas de se rendre directement aux urgences, mais de consulter d’abord son médecin traitant habituel. “Toutefois si votre enfant présente les symptômes de la bronchiolite et l’un des symptômes suivants, il est recommandé de vous rendre aux urgences pédiatriques : nourrisson âgé de moins de 3 mois avec fièvre, nourrisson à risque (grand prématuré, porteur d’une maladie pulmonaire ou neuromusculaire, malformation cardiaque…), hydratation insuffisante (durant plusieurs heures ou moins de la moitié des biberons pris sur 12h), vomissements répétés (plus de 4) malgré des tentatives de réhydratation, maladie chronique, immunodéprimé, signe de lutte respiratoire,détérioration de l’état général.”