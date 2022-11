Le virus Usutu détecté en France : ce que l’on sait

L'ESSENTIEL Usutu a été baptisé d'après la rivière du même nom, située dans le Swaziland en Afrique. Il y a été identifié pour la première fois en 1959.

Le virus Usutu est un arbovirus (ceux qui se transmettent par les insectes se nourrissant de sang) faisant partie de la même famille que les virus Zika, de la dengue, de la fièvre jaune, ou de la fièvre du Nil occidental (West Nile virus).

Le virus circule principalement entre les oiseaux et les moustiques, l'homme était un "hôte accidentel".

Après le chikungunya, la dengue, le Zika ou West Nile, le virus Usutu fait dorénavant partie des agents infectieux transmis par les moustiques détectés sur le territoire français avec au moins un cas autochtone, c'est-à-dire chez un patient n'ayant pas voyagé à l’étranger. Le 10 novembre dernier, un cas d'infection par le virus Usutu a été confirmé dans le département des Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Le premier dans cette région et le deuxième en France. Après avoir développé des symptômes pseudo-grippaux (fièvre, maux de tête, courbatures), la patiente est entièrement guérie.

2 cas français probablement infectés par un moustique Culex

Le dernier cas identifié datait de 2016. Les études ne l'avaient mis en évidence que deux ans plus tard. Yannick Simonin, virologiste et maître de conférences en surveillance et étude des maladies émergentes à l’université de Montpellier, a travaillé sur ce premier cas. Ce sont les travaux de son équipe qui ont permis de comprendre l'origine des troubles présentés par ce patient : une paralysie soudaine de la moitié de son visage. Le patient a récupéré toutes ses facultés en quelques semaines, sans séquelles. Des analyses menées par la suite ont montré qu'il avait été infecté par le virus Usutu.

"Le scénario le plus probable est que cet homme, comme la patiente identifiée dans les Landes, a été infecté par un moustique, après que celui-ci a piqué un oiseau, réservoir de ce virus", explique le virologiste, pour The Conversation France. Transmis à l'humain principalement par le moustique Culex, commun en France, ce virus circule activement dans l’Hexagone depuis au moins 2015, selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Il a été repéré pour la première fois en Europe en 2001, en Autriche, sur des cadavres d'oiseaux. Ensuite, il a été signalé dans de nombreux pays européens, dans des moustiques ou des oiseaux.

"Le virus Usutu était un illustre inconnu jusqu'à peu, mais il a récemment retenu l'attention de la communauté scientifique en raison de sa propagation importante en Europe. Peu de choses sont connues concernant les cellules cibles d'Usutu. Néanmoins, notre équipe a décrit récemment sa capacité à infecter in vitro (dans des cultures en laboratoire) non seulement des cellules du système nerveux, mais aussi le système nerveux de rongeurs", ajoute le scientifique.

80 cas d'infections humaines aiguës par le virus Usutu répertoriés

Le risque de transmission du virus Usutu de l'animal à l'être humain a initialement été décrit en Afrique, explique Yannick Simonin : "Le premier cas humain fut rapporté en République centrafricaine dans les années 1980, le second au Burkina Faso en 2004. Pour ces deux cas, les symptômes étaient modérés, avec notamment une éruption cutanée et une légère atteinte du foie."

En Europe, on dénombre à ce jour un peu moins de 80 infections humaines aiguës par Usutu, principalement en Italie. "Par ailleurs, plus de 100 personnes présentant des anticorps contre ce virus ont été répertoriées, démontrant que ces individus ont été exposés au pathogène", précise le virologiste.

Virus Usutu : des symptômes mal identifiés

Selon Yannick Simonin, "l'infection humaine est probablement le plus souvent sans symptôme, ou présentant une expression clinique bénigne. Toutefois, des complications neurologiques de type encéphalites (inflammation de l'encéphale, partie du cerveau logée dans la boîte crânienne) ou méningo-encéphalites (inflammation de l'encéphale et des méninges, les membranes qui l'enveloppent) ont été décrites, totalisant une trentaine de cas en Europe." Il poursuit : "La description par notre équipe de la présence atypique d'une paralysie faciale, apparue chez le premier cas français, suggère que l'étendue des symptômes des infections dues au virus Usutu n'est pas complètement connue."

Yannick Simonin conclut en invitant la communauté scientifique à la plus grande vigilance concernant le virus Usutu. "Son aire de répartition s'étend désormais en effet à un grand nombre de pays européens, d’autant que l'être humain pourrait être davantage exposé au risque d'infection par Usutu qu'on ne l'imagine."