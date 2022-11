Hypertrophie de l’hymen : quelle est cette malformation mise en avant par une Tiktokeuse ?

L'ESSENTIEL En principe, l’hymen se rompt lors du premier rapport sexuel.

L'hyménotomie est une opération mineure réalisée en ambulatoire, qui dure 20 minutes.

Elle est suivie par plus de 903.000 personnes sur TikTok. Sur les réseaux sociaux, Félicie (@felicieakafee) a récemment mis en lumière un trouble, dont elle souffre, appelée "hypertrophie de l’hymen". "C’est super courant mais personne n’en parle donc personne est informé", a-t-elle écrit dans une publication sur Twitter.

En cas d’hypertrophie hyménéale, l’hymen (à savoir une fine membrane fermant partiellement l’orifice vaginal) est "trop épais" et plus résistant. En fonction de l’épaisseur de la membrane, il se peut que les règles ne s’écoulent pas. "Aucune pénétration n’est possible. (…) C’est affreusement douloureux de juste essayer de mettre un tampon", a signalé la tiktokeuse.

Hypertrophie de l’hymen : "J’ai appris l’existence de cette malformation sur Tiktok"

Félicie a appris à l’âge de 4 ou 5 ans qu’elle était atteinte de cette malformation de l’hymen. "Je ne me suis pas fait opérer à ce moment-là", a-t-elle raconté. Quelques années plus tard, la patiente s’est rendue compte que ses premières règles sont survenues "tard". Un jour, "je me suis rappelée de ce problème que j’avais eu, mais dont je n’avais aucune idée de l’origine. J’ai commencé à faire des recherches. Je ne suis jamais tombée sur quelque chose qui me parlait de ça. Du coup, j’ai commencé à penser que je n’aurais pas de gosses. (…) La première fois que j’ai appris l’existence de cette malformation c’était sur Tiktok", a-t-elle déclaré.

L'hyménotomie, une opération qui permet d’agrandir l’orifice vaginal

Peu de temps après, la jeune femme a décidé de consulter un gynécologue, qui a confirmé le diagnostic. Le spécialiste a affirmé "que mon hymen était une brique et qu’il fallait m’opérer". Félicie a récemment subi une hyménotomie. Cette intervention chirurgicale consiste à pratiquer une ou plusieurs incisions pour agrandir l’hymen et de ce fait l’orifice vaginal. "Si vous pensez souffrir de cette malformation, n’hésitez surtout pas à consulter, ce n’est pas quelque chose de grave et ça se règle très facilement", a conclu la patiente.