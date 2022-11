Maladies bucco-dentaires : 45 % de la population mondiale en souffre

L'ESSENTIEL D’origine bactérienne, la carie se caractérise par la destruction progressive de la dent par les germes.

Une maladie parodontale est causée par la présence de plaque dentaire et de tartre.

Les caries et les maladies du parodonte sont très fréquentes. En l’absence de traitement, ces pathologies peuvent conduire à la perte précoce des dents. Dans un communiqué publié le 17 novembre, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a révélé que 45 % de la population mondiale, soit environ 3,5 milliards de personnes, sont touchées par des maladies bucco-dentaires.

2,5 milliards de personnes sont atteintes par une carie non-soignée

Pour parvenir à cette conclusion, l’institution a étudié l’évolution de la santé bucco-dentaire dans 194 pays. Une hausse d’un milliard de cas de maladies bucco-dentaires a été enregistrée au cours des 30 dernières années. "La santé bucco-dentaire a longtemps été négligée dans la santé mondiale", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

D’après le rapport, les caries, les maladies des gencives, la perte des dents et les cancers de la bouche sont les affections bucco-dentaires les plus fréquentes. Il s’agit "d’une indication claire que de nombreuses personnes n'ont pas accès à la prévention et au traitement des maladies bucco-dentaires", peut-on lire dans le document.

Près de 2,5 milliards de personnes sont concernées par une carie dentaire non-traitée tandis qu’un milliard de patients sont atteints par une pathologie des gencives (gingivite, parodontite). Quant aux cancers de la bouche, 380.000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Différentes causes peuvent favoriser l’apparition de ces pathologies. C’est notamment le cas du tabac, de l’alcool et de la surconsommation de sucre.

Un accès inégal aux services de santé bucco-dentaire

La majorité des personnes touchées par des pathologies bucco-dentaires vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, a indiqué le rapport. Mais dans tous les pays, ce sont les handicapés, les pauvres, les personnes âgées ou vulnérables qui n’ont pas accès aux soins bucco-dentaires. Pour l’OMS, ce phénomène peut provoquer "des coûts catastrophiques et un fardeau financier important pour les familles et les communautés."

L’organisme a également observé que la dépendance liée à des prestataires hautement spécialisés et d’équipements de haute technologie rend ces services inaccessibles aux plus défavorisés.

Dans son communiqué, l'institution a également dévoilé des préconisations destinées aux différentes autorités sanitaires. Elle a recommandé de s’attaquer aux facteurs de risques courants "par la promotion d'une alimentation équilibrée et faible en sucres, l'arrêt de la consommation du tabac sous toutes ses formes, la diminution de la consommation d'alcool et un meilleur accès à des dentifrices fluorés efficaces et abordables."