Pourra-t-on bientôt détecter les maladies avec sa voix ?

L'ESSENTIEL Détecter ou suivre l'évolution de maladies respiratoires (asthme, Covid-19…), neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer…) ou encore de troubles psychiatriques (dépression, anxiété…) grâce à l'analyse de la voix sera bientôt possible.

Plusieurs études sont en cours. L'intelligence artificielle et les applications mobiles ont un fort potentiel pour améliorer la détection de pathologies et le suivi médical à distance.

Faire un examen de santé et détecter ou suivre l’évolution de sa maladie avec de simples enregistrements vocaux ? Ce sera bientôt possible, avec l’intelligence artificielle.

Plusieurs études sur les biomarqueurs vocaux, des signatures caractéristiques de chaque maladie qui peuvent être détectées dans la voix, sont actuellement en train d’avancer. Les scientifiques peuvent désormais affirmer avec certitude que des pathologies qui touchent le cœur, le cerveau, les poumons, les muscles ou encore les cordes vocales provoquent des changements dans la voix.

Innovation : "on pourrait imaginer des téléconsultations augmentées"

Grâce à une intelligence artificielle, il est possible de repérer certaines de ces maladies rien qu’en identifiant ces biomarqueurs vocaux. Bien que nous en soyons encore qu'au début des recherches, des résultats préliminaires ont déjà été présentés. "On a développé un premier marqueur pour identifier les symptômes dépressifs, uniquement à partir des enregistrements vocaux des patients", observe Guy Fagherazzi, le directeur du département santé de précision à l’Institut de santé du Luxembourg, interrogé par Europe 1.

Cette innovation pourrait notamment se développer via les applications pour téléphone, ce qui permettrait aux patients de suivre l’évolution de leur maladie. Une application mobile capable de détecter le Covid-19 dans la voix grâce à l'intelligence artificielle a d’ailleurs été récemment mise au point par l'université de Cambridge. "On pourrait également imaginer des téléconsultations augmentées", ajoute Guy Fagherazzi, avec une analyse de la voix en temps réel pour qu’il puisse y avoir une analyse de paramètres de santé en instantané pendant la conversation entre le professionnel de santé et le patient."

Recherche : envoyez votre voix pour faire avancer la science !

Cependant, les données récupérées à ce jour ne suffisent pas encore. Les chercheurs appellent donc à ce que le maximum de personnes leur envoient des enregistrements vocaux. Si vous aussi vous souhaitez y participer, vous pouvez vous rendre sur le site Colivevoice.org et ainsi apporter votre petite pierre à la recherche scientifique. Il suffit d’avoir un smartphone, une connexion internet et une trentaine de minutes à accorder.