Crise d'asthme : les rapports sexuels peuvent aussi en déclencher

L'ESSENTIEL L’asthme est une maladie fréquente qui touche plus de 4 millions de personnes en France, d'après Santé Publique France.

Selon l'Inserm, l’asthme sévère est directement associé à plus de 60.000 hospitalisations et à près de 900 décès par an.

Il est bien connu que l'exercice physique peut provoquer des crises d'asthme… mais la plupart des gens ne savent pas que cela inclut également le sexe !

Le sexe comme déclencheur de crises d'asthme est rarement déclaré

"Beaucoup de gens ne réalisent pas que la dépense énergétique liée à l'activité sexuelle équivaut à peu près à monter deux étages à pied", explique le Dr Ariel Leung du Saint Agnes Medical Center en Californie, auteur principal d’une étude sur le sexe comme déclencheur de crises d’asthme. Et les asthmatiques font également rarement le lien ou bien ils n’osent pas en parler avec leur médecin, d’après les chercheurs qui ont présenté les résultats de leurs travaux lors de la réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology qui se tenait du 10 au 14 novembre dernier à Louisville, dans le Kentucky, aux Etats-Unis.

Pourtant les crises de cette maladie respiratoire chronique ne sont pas sans danger. "Dans les cas les plus graves, ces crises d’asthme peuvent nécessiter une hospitalisation", indique l’Inserm.

Les chercheurs ont parcouru PubMed, une base de données contenant plus de 34 millions de citations et de résumés de la littérature biomédicale, à la recherche de différentes combinaisons de mots-clés, dont rapports sexuels, comportement sexuel, allergie et réaction allergique. Les quelques études qui mentionnaient que les rapports sexuels pouvaient être à l'origine de crises d'asthme ont noté en effet la sous-déclaration de cette affection.

Il ne faut pas oublier son inhalateur lors des moments intimes

Le Dr A.M. Aminian, allergologue et co-auteur de l'étude, a déclaré que cela pouvait être dû à "la nature intime du sujet". "Les gens peuvent ne pas être à l'aise pour discuter avec leur allergologue d'une crise d'asthme causée par des rapports sexuels. Mais les allergologues sont des spécialistes du diagnostic, du traitement et de la gestion de l'asthme. Si quelqu'un est en mesure de guider un patient sur la manière d'éviter une crise d'asthme à l'avenir, c'est bien son allergologue."

La sensibilisation au lien entre sexe et asthme "améliorera la vie des patients, y compris leur mariage", concluent les scientifiques qui recommandent aux patients de prendre leur inhalateur de bêta-agoniste à courte durée d'action- les principaux bronchodilatateurs utilisés pour soulager les symptômes de l'asthme, 30 minutes avant un rapport sexuel afin de prévenir une crise d'asthme.

"Certains patients pourraient penser que cela enlève au romantisme, mais rien n'est plus romantique que de prendre soin de soi et de ne pas laisser son partenaire avoir une crise d'asthme", insiste le Dr Ariel Leung.