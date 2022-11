Prudence, les oreillers anti-tête plate peuvent étouffer votre bébé

L'ESSENTIEL La recommandation de couchage sur le dos des bébés a permis, depuis les années 90, de réduire le risque de mort subite de 76 % selon la Haute autorité de santé.

250 à 350 enfants sont concernés chaque année par la mort subite du nourrisson.

Jusqu’à un quart des jeunes enfants peuvent être concernés par le syndrome de la tête plate, selon les Hospices civiles de Lyon. Ce syndrome, appelé aussi plagiocéphalie positionnelle, est une déformation du crâne qui survient dès le plus jeune âge et qui est caractérisé par une asymétrie donnant à la tête une forme oblique.

Les oreillers anti-tête plate n'offrent aucun avantage

Cela est généralement bénin et peut être dû à un problème de position qui existe parfois dès la naissance. Néanmoins, certains facteurs comme le couchage ininterrompu sur le dos - via une utilisation exagérée des "cosy" quand le bébé ne dort pas par exemple - peuvent augmenter la gravité de ce syndrome.

Comme la plagiocéphalie positionnelle effraie, certains parents optent pour l’utilisation de dispositifs censés empêcher son développement, comme des oreillers "anti-tête plate". Mais, selon un communiqué de l’Agence américaine des médicaments (La Food and Drug Administration - FDA), leur utilisation serait inefficace et pourrait même être dangereuse pour les bébés.

La FDA recommande de ne plus utiliser ces oreillers car ils sont dangereux

"La FDA n'est au courant d'aucun avantage démontré lié à l'utilisation d'oreillers de mise en forme de la tête des nourrissons à des fins médicales, peut-on lire sur le site internet de la FDA. L'utilisation d'oreillers façonnant la tête peut créer un environnement de sommeil dangereux pour les nourrissons et peut contribuer au risque d'étouffement et de décès".

L’efficacité de ces oreillers anti-tête plate n’a jamais été validée par la FDA pour prévenir l’apparition du syndrome de la tête plate : “L'innocuité et l'efficacité de ces produits n'ont pas été établies pour la prévention ou le traitement du syndrome de la tête plate, ou de la condition plus grave où les os du crâne du nourrisson en développement se rejoignent trop tôt (craniosténose)”. Ainsi, il est donc recommandé aux parents de ne plus utiliser ces oreillers.

Pour éviter le syndrome de la tête plate, varier les positions du bébé en éveil

“Dans la très grande majorité des cas, les déformations crâniennes disparaissent à l’âge de 2 ans grâce à la mobilité spontanée qu’il faut préserver, rassure la Haute Autorité de Santé (HAS) sur son site internet. Si le couchage sur le dos reste la position à adopter quand le nourrisson dort, le reste du temps il ne doit pas être constamment immobilisé pour éviter qu’il n’appuie sa tête toujours du même côté. Au quotidien, les parents sont donc les principaux acteurs de la prévention de cette déformation”.

En décembre 2020, la HAS a publié une fiche récapitulative intitulée “Prévenir la tête plate : conseils aux parents”. Parmi les conseils, il est indiqué de varier les positions lors des activités de jeu au sol, de l’habituer à être sur le ventre au moment du change pour qu’il se muscle le cou et le dos, etc. En cas de doute, il faut consulter un professionnel de santé qui pourra établir un diagnostic fiable et une prise en charge adaptée si le bébé souffre de plagiocéphalie positionnelle. Dans tous les cas, le couchage sur le dos est impératif pour prévenir la mort inattendue du nourrisson qui reste la première circonstance de décès chez les nourrissons âgés de 28 jours à un an, selon Santé Publique France.