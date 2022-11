7 aliments à toujours avoir dans son garde-manger selon un diététicien

L'ESSENTIEL Un homme a besoin de 2.400 et 2.600 calories par jour.

Pour une femme, la quantité de calories journalière nécessaire varie entre 1.800 et 2.200 calories.

"Même lorsque la situation extérieure est incontrôlable, la façon dont vous mangez n'a pas à l'être”, explique Anthony DiMarino, dans un article de la revue de la célèbre clinique de Cleveland. Selon ce diététicien, avoir des stocks de certains aliments permet de toujours bien manger, même quand il y a des problèmes extérieurs comme des difficultés d’approvisionnement ou des pénuries.

En cas de pénuries, s’assurer d’avoir des boîtes de conserve

Les haricots secs ou en conserve sont les premières choses à avoir dans son garde-manger car ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, en protéines et qu’ils apportent également un sentiment de satiété durable. De plus, ils peuvent se marier à beaucoup d’autres aliments en cuisine, ce qui est un plus, en cas de pénurie, pour manger varié.

Autres grands incontournables à avoir dans ses placards : du riz - sauvage ou brun de préférence -, des pâtes et des céréales comme de l’orge. Tous ces aliments peuvent aussi être la base ou l’accompagnement de beaucoup de plats. Ils sont aussi très intéressants d’un point de vue nutritif (vitamines, fibres, minéraux). “Assurez-vous simplement de choisir des versions complètes”, souligne Anthony DiMarino.

Des protéines grâce au poisson

Côté fruits et légumes, il faut aussi en avoir d’avance dans des conserves. Lorsque vous faites vos courses, privilégiez celles qui contiennent moins de sucres. Le mieux est de choisir celles où il est précisé “avec jus naturel”. "De même, les légumes en conserve sont souvent riches en sodium, alors choisissez ceux qui disent" faible en sodium "ou" sans sel ajouté ", indique Anthony DiMarino. C'est aussi une bonne idée de rincer vos légumes en conserve avant la cuisson, pour enlever le surplus de sodium".

Côté protéines, le diététicien recommande de toujours avoir des boîtes de thon d’avance. “C'est une forme peu coûteuse de protéines de bonne qualité", précise-t-il. Pour les mêmes raisons, le saumon surgelé et d’autres poissons sont aussi de bons aliments à avoir en stock.

Faire son bouillon d’os d’avance

Côté plats “faits maisons”, Anthony DiMarino recommande également de se préparer un bouillon d’os et de le congeler. Ainsi conservé, il sera consommable jusqu’à un an après et sera bien meilleur, d’un point de vue nutritif, que les soupes prêtes à consommer vendues en grandes surfaces.

Plus surprenant : le beurre de cacahuète doit aussi faire partie de votre garde-manger. Mais attention, il faut le choisir sans conservateurs, ni autres ingrédients qui en font un produit transformé. "Il risque d’y avoir des niveaux très élevés de graisses, beaucoup de sel et de calories, développe Anthony DiMarino. En cas d'urgence, le beurre de cacahuète peut également servir de source de protéines facilement accessibles". Toutefois, il reste à consommer avec modération car le beurre de cacahuète est très calorique. Enfin, pour les encas, le diététicien conseille du popcorn naturel en grains entier, des noix, des amandes, des noisettes, des pistaches, etc.

Qu’il s’agisse de conserves, d’aliments surgelés ou secs qui se gardent longtemps, veillez à surveiller vos stocks pour que les dates de péremptions ne soient pas dépassées le jour où vous en aurez besoin.