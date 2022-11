Covid-19 : les symptômes évoluent en fonction des variants et du schéma vaccinal

L'ESSENTIEL 4 millions d'utilisateurs ont enregistré leurs symptômes sur l’application anglaise.

53,3 millions de patients ( soit 78,6 % des Français) ont un schéma vaccinal initial terminé d'après l'Assurance Maladie.

Le virus évolue et les symptômes qu’il provoque aussi… Une application britannique intitulée Zoe Covid Study a récolté des données sur la maladie depuis le début de la pandémie et s’est penchée notamment sur les symptômes observés lorsque les personnes ont contracté le virus. Les données ont été analysées par les scientifiques du King's College de Londres ou encore des Universités d'Harvard et de Stanford.

Les symptômes du Covid-19 ne diffèrent pas beaucoup selon le nombre de dose de vaccin reçu

Il apparaît que selon si l’on est vacciné ou non, avec une ou plusieurs doses, et si l’on a été infecté par les premiers variants historiques du virus ou Omicron et ses sous-variants actuels qui progressent encore en France, les symptômes développés ne sont pas les mêmes.

En effet, les symptômes les plus fréquemment observés cet automne chez les personnes au schéma vaccinal complet sont dans l’ordre : le mal de gorge, le nez bouché et qui coule, la toux persistante et le mal de tête. Les Anglais ont également relevé que les personnes vaccinées pouvaient éternuer, ce qui n'est pas le cas des non vaccinés.

Le classement change avec une seule dose de vaccin puisque ce sont les maux de tête qui tiennent la première place, suivis du nez qui coule, du mal de gorge, des éternuements et de la toux persistante. Les non vaccinés quant à eux ont des symptômes assez similaires si ce n’est la fièvre qui s’ajoute à la liste qui voit le mal de tête arriver en première position suivi du mal de gorge, du nez qui coule, et de la fièvre donc, en 4 ème position et enfin de la toux persistante.

Dans une étude réalisée en 2021 par les Centers for Disease Control and Prevention, les participants ayant reçu une ou deux doses du vaccin Covid présentaient déjà un risque inférieur d'environ 60 % de développer des symptômes tels que la fièvre, par rapport aux personnes non vaccinées. L'étude a également montré que les participants vaccinés passaient en moyenne deux à six jours de moins au lit que les personnes non vaccinées.

Les symptômes du Covid-19 sont peu spécifiques

Les symptômes enregistrés au début de la pandémie diffèrent avec les variantes évolutives du virus. En effet l'application Zoe a mis en évidence un résultat commun aux trois groupes : une diminution notable des symptômes "traditionnels" de la souche initiale du virus, comme l'essoufflement ( en 30 ème position) et la perte de l'odorat (en 9 ème position).

Difficile donc de dissocier, à partir des symptômes, le Covid-19 de la grippe (ou d’un simple rhume) qui pourtant revêtent des différences de taille.

C’est pourquoi il est toujours conseillé de se faire tester en cas de doute. Et de se faire vacciner puisque la circulation du virus est toujours élevée et avec elle, le risque de developper une forme grave du Covid.