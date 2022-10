Mourir de peur : “Une grande frousse peut provoquer un infarctus ou une attaque cérébrale”

Devant un film d’horreur, au réveil après un cauchemar ou lorsqu’une personne nous surprend, qui n’a jamais senti son cœur s’emballer à cause d’une grande frayeur ? Cette réaction du corps est normale, mais peut-on en mourir ? La médecin Dr Sophie Lemonier nous répond.

Crise cardiaque, AVC : il est possible de mourir de peur

Quelles conséquences peut avoir une grande peur pour l’organisme ?

Fin du monde imminente, séismes, tornades, tsunamis, ou tout simplement grande frousse peuvent provoquer infarctus ou attaque cérébrale. Une relation reconnue puisqu’un Américain a même été déclaré coupable d’homicide involontaire, pour avoir tué de peur une honorable dame de 79 ans : l’homme, caché, avait surgi devant elle provoquant un arrêt cardiaque brutal.

Concrètement, que se passe-t-il physiologiquement lorsque l’on a peur ?

Face à une situation inattendue déclenchant la peur, le rythme cardiaque s’accélère, la pression artérielle augmente, la digestion se ralentit, voire s’arrête et la glycémie s’élève. Toutes ces réactions sont gérées par le cerveau qui commande la sécrétion d’adrénaline, l’hormone du stress.

Grande frayeur : “L’organisme se met à produire trop d’adrénaline qui devient toxique”

Mais pourquoi certaines personnes en meurent parfois ?

La réaction peut être trop forte et s’emballer. L’organisme se met à produire trop d’adrénaline qui devient toxique quand elle est présente en trop grande quantité. Le cœur en est alors inondé, ce qui provoque de violentes contractions qui peuvent mener à l’infarctus du myocarde, ou pire, à l’arrêt cardiaque. Mort de peur d’un coup, mais aussi de joie, comme on en voit lors des rencontres sportives où les fortes jubilations côtoient les profondes déceptions. Et les accidents cardiaques ne sont pas rares chez les grands aficionados, d’où la très fréquente présence du Samu près des stades.

Sommes-nous plus ou moins à risque de mourir de peur ?

Pas forcément. Chaque individu réagit différemment au stress en fonction de différents éléments comme sa personnalité, sa génétique, mais aussi son mode de vie : tabac, hypertension artérielle et diabète sont des facteurs qui peuvent aggraver les réactions au stress. Le sexe aussi : les femmes sont plus sensibles au stress.

Mais il faut savoir également que ces réactions de l’organisme face à un stress constituent au départ une protection qui permettait à l’homme de Cro-Magnon de prendre ses jambes à son coup et de fuir lorsqu'il se retrouvait devant une situation dangereuse…