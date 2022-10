Santé intestinale : grignoter ce fruit sec améliore votre microbiote

L'ESSENTIEL La consommation de certains types d'aliments peut influencer positivement les types et le rôle des bactéries présentes dans notre intestin.

Il est recommandé de manger environ 30 g ou 23 amandes par jour, ce qui correspond à une poignée.

On ne compte plus les travaux qui témoignent de l’importance de l’alimentation pour rester en bonne santé. Une étude anglaise publiée hier dans The American Journal of Clinical Nutrition confirme que la santé réside bel et bien dans l’assiette, notamment lorsqu’elle améliore la composition de notre microbiote, l’ensemble des bactéries présents dans nos intestins, notre deuxième cerveau.

Et d’après ces chercheurs du King's College de Londres, c’est le cas des amandes.

Les amandes ont de nombreux bienfaits santé

Riches en protéines, en vitamines du groupe B et E, en magnésium, en phosphore et en fibres, et à faible index glycémique, elles sont connues pour diminuer le risque de développer une maladie chronique comme le diabète.

Les scientifiques révèlent qu’elles ont également un rôle primordial sur les systèmes digestifs et immunitaires puisqu’elles participent à la production d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate : "Ces molécules servent de source de carburant pour les cellules du côlon, régulent l'absorption d'autres nutriments dans l'intestin et contribuent à l'équilibre du système immunitaire", explique l'auteur principal de l’étude, le professeur Kevin Whelan, chef du département des sciences de la nutrition.

En effet, lorsque ces cellules fonctionnent efficacement, les conditions idéales sont réunies pour que les microbes intestinaux se développent, que la paroi intestinale soit solide, sans fuites ni inflammation, et que les nutriments soient absorbés, écrivent les auteurs.

Alimentation équilibrée : les amandes sont des alliées de choix

Les chercheurs ont recruté 87 adultes en bonne santé qui consommaient moins que la quantité recommandée de fibres alimentaires (30 grammes par jour) et qui grignotaient des en-cas typiques (par exemple, du chocolat, des chips).

Les participants ont été répartis en trois groupes : l'un d'entre eux a remplacé ses en-cas par 56 g d'amandes entières par jour, un autre par 56 g d'amandes moulues par jour, et le groupe témoin a mangé des muffins à l'énergie équivalente. L'essai a duré quatre semaines.

Les scientifiques ont constaté que le taux de butyrate était significativement plus élevé chez les personnes ayant mangé des amandes que chez celles ayant consommé les muffins.

De plus, l’expérience a montré que la consommation d'amandes entières et moulues améliorait le régime alimentaire des personnes, puisque grâce aux amandes ils avaient des apports en fibres, en potassium et en d'autres nutriments plus importants par rapport au groupe témoin.