Le trouble de l'attention et la sensibilité à la douleur s'aggravent mutuellement

L'ESSENTIEL Diagnostiquer un TDAH est difficile car il n’existe pas de signes spécifiques à ce trouble : les signes évocateurs du TDAH peuvent être semblables à ceux d’autres troubles (troubles des apprentissages, troubles de la précocité intellectuelle, troubles anxieux, dépression, maltraitance, troubles du spectre autistique).

Le TDAH toucherait 3 à 5 % des enfants scolarisés en France, en majorité des garçons, mais les signes sont souvent plus discrets chez les filles.

C’est la double peine : souffrir d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) augmente la sensibilité à la douleur, et en retour, celle-ci amplifie les symptômes du TDAH. Mais pourquoi une telle aggravation réciproque ? La réponse semble avoir été trouvée récemment par une équipe de chercheurs français, dont les travaux ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Des souris atteintes de TDAH testées à la douleur

D’après les témoignages, les personnes atteintes de TDAH, une affection neurologique qui touche 2,5 % des adultes selon l’association HyperSupers, éprouvent généralement des difficultés à rester concentrées, font preuve d’inattention, d’impulsivité voire d’hyperactivité. À cela s’ajoute un symptôme moins connu : une sensibilité accrue à la douleur. Celle-ci étant diminuée par le traitement contre le TDAH, c’est bien la preuve qu’elle est liée au trouble lui-même. Mais quel est le lien direct entre douleur et TDAH ?

"Le traitement de la douleur dans le cerveau est souvent modifié par d'autres situations neurologiques, y compris les troubles neurodégénératifs ou neuropsychiatriques, explique Marc Landry, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Nous nous intéressons aux liens entre les altérations de la sensibilité à la douleur et l'anxiété, la dépression et le TDAH." Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont utilisé des stimuli mécaniques, chauds et froids, chez des souris atteintes de TDAH et d’autres non, afin de comparer leurs réponses neurologiques à la douleur.

Le TDAH et la douleur s’aggravent mutuellement

Les résultats sont sans appel. D’une part, chez les souris TDAH, les conséquences d'un état de douleur étaient amplifiées : non seulement leur seuil de sensibilité à la douleur était plus bas que chez les animaux sains, mais l’écart entre leurs états normal et douloureux était également plus important. D’autre part, les chercheurs ont observé que cette augmentation de la sensibilité passe par un regain de l’activité des neurones chargés de transmettre le stimulus douloureux jusqu’au cerveau.

Autrement dit, c’est à cause d’une altération du réseau cérébral de contrôle de la douleur que les patients souffrant de TDAH ressentent davantage la douleur. "Le TDAH et la douleur persistante s'aggravent mutuellement, concluent les chercheurs. Et les nouveaux traitements devraient cibler des mécanismes qui se chevauchent pour une meilleure efficacité."