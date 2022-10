Santé : 4 bonnes raisons d’avoir un orgasme

L'ESSENTIEL Le mot orgasme vient du grec ancien "organ" qui signifie bouillonner d’ardeur, être empli de désir amoureux. A partir du XVIe siècle, l’orgasme était aussi appelé "la petite mort", du fait des réponses physiologiques qu’il peut provoquer.

Selon une récente étude publiée dans la revue Sexologies, la position la plus susceptible de déclencher un orgasme chez les femmes hétérosexuelles est le missionnaire, à condition de placer un oreiller sous les fesses de madame.

Vous vous sentez anxieux ? Vous avez mal au crâne ou au ventre depuis ce matin ? Vous n’arrivez pas à dormir en ce moment ? Et si le remède était tout simplement de vous procurer quelques... orgasmes ? En effet, au-delà du sport de chambre et du cardio bienfaiteur qu’il implique, le pic de la jouissance sexuelle présente biologiquement de nombreux avantages pour la santé. A atteindre sans modération donc, en couple, seul ou à plusieurs.

L’orgasme est un anxiolytique et un somnifère naturels

En atteignant l’extase, nous sécrétons un cocktail d’hormones qui font du bien. Parmi elles, de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, qui agissent comme un antidépresseur, mais surtout une bonne dose d’ocytocine, l’hormone dite de l’attachement voire de l’amour, qui a pour effet de réduire le taux de cortisol, l’hormone du stress. Une étude néerlandaise, repérée par le HuffPost, a même découvert que lorsque les femmes ont un orgasme, l’amygdale, partie du cerveau associée à la peur et l’anxiété, n’a pas ou peu d’activité. C’est donc mécanique : juste après la jouissance, notre corps est soulagé, notre esprit plus serein. Et par conséquent, fini les insomnies, nous dormons mieux. L’orgasme stimule d’ailleurs aussi la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

L’orgasme renforce le système immunitaire

Orgasmer ne guérit pas tout, mais cela renforce notre système immunitaire : les hormones produites lors de l’extase ont une action sur le thymus, un organe essentiel pour protéger l’organisme contre les infections et les virus. L’orgasme a par ailleurs la réputation de conjurer certaines pathologies. Des études récentes ont notamment montré que plus la fréquence des éjaculations chez un homme était importante, plus le risque de développer un cancer de la prostate ou du sein était réduit. L’orgasme contre la tumeur !

L’orgasme soulage les douleurs

Grâce à la libération d’un cocktail d’hormones qui font du bien, et en particulier des endorphines, l’orgasme a un puissant effet sédatif et analgésique, c’est-à-dire qui réduit la douleur. "C’est scientifiquement prouvé par de très nombreuses études", affirme à 20 Minutes le sexothérapeute Alain Héril, qui a interrogé plus de 600 personnes ayant essayé l’orgasme dit "thérapeutique" pour traiter des douleurs. Selon lui, le champ d’action de l’orgasme est large : arthrose, règles douloureuses, inflammations, migraines... Il serait aussi utile pour soulager les douleurs chroniques comme la sclérose en plaques, et parfois même pour accélérer le processus d’accouchement.

L’orgasme embellit !

Atteindre le sommet du plaisir nous ferait enfin gagner quelques points beauté. C’est là encore une histoire d’hormones : celles libérées par l’orgasme féminin par exemple, comme l’œstrogène (qui aide à maintenir le collagène) et l’ocytocine (anti-stress), sont bénéfiques pour la peau. Elles permettent aussi de booster la circulation sanguine et de mieux lutter contre les inflammations de l'organisme, ralentissant ainsi le vieillissement. Bref, l'orgasme nous rendrait plus attractif, et l'avantage, c'est qu'il est naturel, accessible et agréable. Pas besoin de souffrir pour être beau/belle !