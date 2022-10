Médicaments : faut-il craindre une pénurie cet hiver en France ?

L'ESSENTIEL Le paracétamol est la substance antalgique active la plus vendue en France d'après l'ANSM.

La consommation de paracétamol en France a augmenté de 53 % en 10 ans (ANSM)

"Deux boîtes" de paracétamol par personne pour "permettre aux patients qui ont un besoin immédiat de pouvoir en bénéficier", voilà ce que recommande l’Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué publié ce jeudi.

Le Covid a impacté la consommation de paracétamol

En effet, le paracétamol, vendu le plus souvent en France sous les marques Dafalgan, Doliprane et Efferalgan pour lutter contre les douleurs, la fièvre ou les symptômes du rhume, est victime depuis plusieurs mois de difficultés de production et de l’augmentation de la consommation durant la crise du Covid.

Les Français sont donc invités à limiter leur consommation en privilégiant une posologie de trois prises par jour toutes les 8 heures (au lieu de quatre prises par jour toutes les 6 heures) et de ne pas constituer de stock.

Médicaments : des difficultés d'approvisionnement pour les pharmacies

L’ANSM rappelle aux professionnels de la santé qu'il faut "privilégier" la vente sur ordonnance et adapter la dispense de paracétamol "aux besoins réels" des patients.

"En fonction de votre situation individuelle et de votre besoin, votre pharmacien pourra vous dispenser une quantité de paracétamol inférieure à celle qui figure sur votre ordonnance ; il s’agit de la dispensation adaptée” peut-on lire dans le communiqué.

Le paracétamol rejoint ainsi la longue liste des médicaments potentiellement difficiles à trouver dans les pharmacies comme l’amoxicilline, l’augmentin, la ventoline… Les ruptures de certaines références de médicaments ont en effet presque doublé depuis janvier 2022.