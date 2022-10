Cette astuce pourrait aider les ados à mieux dormir

L'ESSENTIEL La luminothérapie consiste à s’exposer tous les jours à une lumière artificielle blanche, dite « à large spectre », diffusée par une lampe.

La luminothérapie aide à traiter les problèmes de santé liés aux dérèglements de l’horloge biologique interne, comme la dépression saisonnière et les troubles du sommeil.

L’adolescence est indéniablement une période de bouleversement. Un des changements notoire concerne la biologie du sommeil qui se produit pendant la puberté : les systèmes cérébraux qui contrôlent le sommeil changent de telle manière qu'il est plus facile pour un adolescent de rester éveillé plus tard dans la soirée.

Les adolescents manquent d'heures de sommeil

L'un de ces systèmes, l'horloge circadienne de 24 heures, se décale en effet plus tard dans le temps, ce qui est difficilement compatible avec des horaires à l’école qui obligent les adolescents à se lever tôt. Ainsi, bien qu'ils aient besoin de huit à dix heures de sommeil par nuit pour préserver leur santé physique, leur bien-être émotionnel et leurs performances scolaires, selon la National Sleep Foundation et l'American Academy of Sleep Medicine , la plupart des adolescents en dorment moins de huit, surtout les nuits d'école. En prenant en compte ces données, les chercheurs se sont penchés sur les moyens d’aider les adolescents à dormir plus tôt. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Sleep.

La luminothérapie permet aux adolescents de se coucher plus tôt

Pour lutter contre le manque de sommeil des adolescents, les chercheurs ont eu recours à la luminothérapie pendant deux week-ends matinaux, pour un total de 2,5 heures. En effet, la lumière vive incite l'horloge interne (et donc l’adolescent) à se réveiller un peu plus tôt.

Associé à la limitation de certaines activités extrascolaires, les chercheurs ont réussi à avancer l'heure du coucher des adolescents d'une heure et demie, et leur temps de sommeil total a augmenté d'environ une heure. Les effets s’en sont ressentis sur l’état psychique des adolescents qui étaient moins fatigués, moins irritables et moins inquiets. Ils faisaient preuve d'une meilleure concentration et leur vigilance matinale s'est également améliorée, prouvant encore une fois les bienfaits du sommeil sur la qualité de vie et la santé.