Cancer du sein : les meilleurs aliments selon une diététicienne

L'ESSENTIEL Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme devant les cancers du côlon-rectum et du poumon.

Une alimentation équilibrée composée de fibres, de vitamines et de protéines a généralement des effets positifs chez une patiente bénéficiant d’un traitement contre le cancer du sein.

Une femme sur douze développerait un cancer du sein au cours de sa vie, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Lors du traitement contre cette maladie, il est généralement recommandé de privilégier les aliments riches en fibres et d’évincer les aliments riches en matières grasses comme les produits ultra-transformés. "Ainsi, les régimes pauvres en matières grasses sont associés à une diminution probable de la mortalité globale et du risque de récidive, et la consommation d’aliments contenant des fibres à une diminution probable de mortalité globale", souligne l’Institut national du cancer.

Traitement du cancer : consommer des aliments riches en antioxydants

Dans une interview accordée à Healthessentials, Anna Taylor, une diététicienne américaine, a dévoilé plusieurs préconisations alimentaires à suivre pendant le traitement d’un cancer du sein. "Une alimentation équilibrée favorise la santé du système immunitaire ainsi que la stabilité des électrolytes et de la masse corporelle. Cela vous donne également de l'énergie pour combattre la fatigue souvent associée au traitement du cancer", a-t-elle expliqué.

La spécialiste a notamment conseillé de consommer des phytonutriments, des substances végétales, qui détiennent des propriétés antioxydantes permettant de lutter contre le stress oxydatif. Ces nutriments présents dans les aliments d’origine végétale favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire, cardiovasculaire et nerveux.

On retrouve les phytonutriments dans les fruits, les légumes crucifères et les céréales. Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, une patiente peut notamment manger des brocolis, du chou-fleur, de l’ail, du soja, des choux de Bruxelles ou encore des oranges.

Une bonne hydratation pour réduire les effets secondaires des traitements

La consommation de protéines est également essentielle pour favoriser les chances de guérison et réduire les risques de récidive. "Les besoins en protéines sont différents pour chacun, mais la lutte contre le cancer et le traitement augmentent les besoins en protéines (…) Une bonne règle est d'inclure des protéines au moins trois à quatre fois par jour si vous mangez des portions normales d'aliments et au moins quatre à cinq fois par jour si vous mangez des portions d'aliments plus petites que la normale", a indiqué la diététicienne. La volaille, les poissons ainsi que les légumineuses renferment de bonnes quantités de protéines.

Les traitements contre le cancer du sein peuvent engendrer des effets secondaires comme des vomissements, des diarrhées ou une perte d’appétit. Ces symptômes peuvent favoriser une déshydratation chez la patiente. Pour limiter ce risque, Anna Taylor a conseillé de boire environ deux à trois litres d’eau par jour et d’éviter la caféine. "Rester hydratée vous aidera à réguler la température de votre corps, la pression sanguine et l'équilibre électrolytique, à prévenir ou à minimiser la constipation et à permettre à vos organes de filtrer les déchets et les toxines", a-t-elle affirmé.

En cas de nausées dues au traitement du cancer du sein, mieux vaut également éviter les aliments difficiles à digérer telles que les légumineuses, les crudités ou le soja.