Manger la nuit pourrait favoriser les sentiments de dépression et d’anxiété

L'ESSENTIEL En France métropolitaine, 36 % des salariés travaillaient habituellement en horaires atypiques en 2019 selon l’Ined.

Un trouble de la dépression peut survenir à tout âge et toucher tout le monde.

37 % des salariés de l’Union européenne travaillaient habituellement en horaires non standards en 2019, selon l’Institut national d'études démographiques (Ined). Il s’agit des personnes qui œuvrent le week-end, le soir ou la nuit. Si leur travail est régulier, ces derniers peuvent avoir l’habitude de manger entre 22 heures et 7 heures du matin, pendant leurs horaires de travail… Hors, selon une récente étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ce rituel serait très néfaste pour la santé mentale.

26 % d’augmentation du niveau d’humeur dépressive en mangeant la nuit

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié deux groupes : un où les participants mangeaient la nuit et un second où ils s’alimentaient en journée mais restaient quand même éveillés la nuit.

Résultat : les scientifiques ont constaté que le niveau d’humeur dépressive des personnes du premier groupe avait augmenté de 26 %. Ils estiment donc que, même si vous mangez à heures fixes, le simple fait que ce soit de nuit, entre 22 heures et 7 heures du matin, peut impacter la santé mentale.

Manger la nuit dérègle l’horloge biologique

"Le rythme naturel du corps n'est pas fait pour assimiler des aliments la nuit", explique Arnaud Rabat, chercheur en neurosciences et spécialiste du sommeil. En effet, une prise alimentaire à des horaires tardifs dérègle totalement l’horloge biologique du corps.

"S'alimenter la nuit va faire que vous allez perfuser votre organisme de glucose et donc, ça arrive à un moment où vos hormones qui sont censées stocker ou déstocker ne sont pas produites à la bonne heure, poursuit Arnaud Rabat. Ça provoque une mauvaise assimilation et c'est peut-être cette mauvaise assimilation glucidique qui pourrait engendrer des effets au niveau de l'humeur et de la dépression".

Éviter de manger entre 22 heures et 7 heures du matin

Selon les chercheurs, il faudrait donc éviter - même en travaillant de nuit - de manger entre 22 heures et 7 heures du matin. "L'heure des repas est en train de devenir un aspect important de la nutrition qui peut influencer la santé physique, explique Sarah Chellappa. Mais le lien entre le moment de la prise alimentaire et la santé mentale reste à prouver. De futures études sont nécessaires pour déterminer si changer le moment des repas pourrait aider les personnes souffrant de troubles dépressifs ou anxieux".

Un espoir pour une grande partie de la population. En effet, une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).