Les Françaises veulent moins d’enfants

L'ESSENTIEL Le taux de mortalité néonatale est passé de 1,6 à 2 décès pour 1.000 naissances vivantes entre 2010 et 2019.

L’âge maternel moyen à l’accouchement était de 30,3 ans en 2019, contre 29,3 ans en 2010 selon un rapport de Santé publique France publié le 20 septembre dernier.

30 % des Françaises en âge de procréer ne veulent pas d'enfant, selon un sondage de l’Institut français d'opinion publique (Ifop) et relayé par le magazine Elle. C’est donc un tiers de la population féminine âgée de 18 à 49 ans qui ne veut pas pouponner.

De plus en plus de femmes ne veulent pas d’enfant

Cette tendance est à la hausse depuis plusieurs années. En 2006, seules 2 % des femmes ne voulaient pas d’enfants. En 2010, elles étaient déjà un peu plus : “6,3 % des hommes et 4,3 % des femmes déclarent ne pas avoir d’enfant et ne pas en vouloir. Il est sans doute moins stigmatisant pour les hommes d’assumer ce choix que pour les femmes, étant donné les rôles encore assignés à chacun des sexes”, pouvait-on lire dans une enquête réalisée par l'Inserm et l'Ined en 2010.

Mais pourquoi les femmes ne veulent plus d’enfants ? Plusieurs explications à ce changement culturel : le réchauffement climatique, l’incertitude quant à l’avenir économique, l’inflation, les épidémies, les risques sécuritaires avec les attentats ou encore la guerre désormais très proche de nous… En somme, le futur ne sera déjà pas heureux pour nous, alors on ne va pas l’imposer à un bébé !

48 % des Françaises veulent rester libres, sans enfant

Mais ce ne sont pas les seules raisons qui découragent les Françaises… Selon l’Ifop, 50 % d’entre elles affirment qu’un bébé n’est pas indispensable à leur épanouissement personnel et 48 % disent qu’elles souhaitent rester libres, sans responsabilités parentales.

D’autres arguments étaient aussi avancés en 2020 par la sociologue Charlotte Debest dans un article publié dans Version Fémina : “Il est possible que cette génération, confrontée à l'épineuse question du choix (métier, partenaire, environnement…), se pose davantage de questions que les précédentes” et d’ajouter “le discours écologique, relativement consensuel, permet d'abord à celui ou celle qui le tient d'assumer socialement son non-désir en passant pour quelqu'un d'altruiste et non plus d'égoïste”.

Entre 2015 et 2020, le nombre moyen d’enfants par femme a baissé. Mais il a augmenté en 2021 pour être à 1,83 enfant par femme. En tout, sur l’année passée, 738.000 bébés sont nés en France. C’est 3.000 de plus - soit 0,9 % - qu’en 2020.

12 % des femmes qui ont un enfant de moins de trois ans regrettent

Autre enseignement de cette étude : 47% des femmes seraient disposées à recourir à une procréation médicalement assistée (PMA) en tant que célibataire. Cette pratique médicale permet la rencontre d’un ovule et d’un spermatozoïde grâce à deux méthodes : l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro. La PMA est autorisée aux couples de femmes et aux femmes seules depuis 2021.

Enfin, dernière conclusion de cette étude de l’Ifop : 51% des mamans qui ont des enfants de moins de trois ans regretteraient leur vie d’avant. Et elles seraient même 12% à regretter d’avoir eu un enfant.