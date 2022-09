Diabète : cette technique ultra simple aide à réduire la glycémie

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 correspond à une hyperglycémie : un excès de sucre dans le sang.

90 % des personnes diabétiques sont atteintes de cette forme de la maladie.

Le diabète de type 2 peut avoir des conséquences sur la santé artérielle, rénale et oculaire.

Notre santé mentale contribue à notre santé physique. En améliorant notre bien-être psychologique, nous pouvons réduire le risque de souffrir de certaines maladies. Des chercheurs le démontrent dans la revue spécialisée Journal of Integrative and Complementary Medicine. Ils ont constaté que des techniques de relaxation peuvent être aussi efficaces que les médicaments pour réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Les effets de différentes techniques de relaxation sur la glycémie

"Environ 66 % des Américains atteints de diabète de type 2 ont recours à des techniques de relaxation et beaucoup le font parce qu'ils pensent que cela aide à contrôler leur glycémie, expliquent les auteurs. Jusqu'à présent, cependant, la capacité des pratiques mentales à réduire la glycémie n'a jamais été rigoureusement quantifiée."

Pour ce faire, l’équipe a réalisé une méta-analyse : c’est-à-dire qu’elle a rassemblé les données d’une vingtaine d’essais consacrés au diabète de type 2, menés entre 1993 et 2022, où les participants utilisaient une technique de relaxation. Parmi ces dernières, il y avait notamment la méditation, le qigong, le yoga ou encore la pleine conscience. "Toutes les pratiques permettent d'obtenir des réductions significatives du taux de sucre dans le sang", constatent les auteurs, des scientifiques de l’école de médecine de Los Angeles. Dans l'ensemble, ces pratiques ont entraîné une réduction de 0,84 % en moyenne, de l'hémoglobine A1c, une mesure de la glycémie moyenne au cours des trois derniers mois. Le yoga a eu les effets les plus bénéfiques : une réduction d’1 % de cet indicateur. Si le chiffre paraît faible au premier abord, les auteurs soulignent que cette baisse est notable car la metformine, le médicament le plus prescrit contre le diabète, réduit l'hémoglobine A1c d’1,1 % en moyenne.

Les techniques de relaxation comme outil de prévention du diabète de type 2 ?

"Nous nous attendions à ce qu'il y ait un bénéfice, mais nous n'avions jamais imaginé qu'il serait aussi important", note Fatimata Sanogo, autrice principale de cette étude. Face à ces résultats encourageants, les chercheurs estiment que ces différentes pratiques pourrait devenir des recommandations pour les personnes atteintes de diabète de type 2, en complément des traitements médicamenteux, mais aussi un moyen de prévention, notamment pour les personnes à risque.

"Cela pourrait être un outil important pour de nombreuses personnes car le diabète de type 2 est un problème de santé chronique majeur, poursuit Fatimata Sanogo. Bien que cette étude ne l'aborde pas comme une mesure préventive, elle suggère qu'elle pourrait aider les personnes pré-diabétiques à réduire leur risque de développer un diabète de type 2 dans le futur." Selon l’Inserm, des combinaisons génétiques ou la flore intestinale peuvent augmenter le risque de développer un diabète de type 2, mais la cause principale est l’hygiène de vie : alimentation trop grasse, trop sucrée, sédentarité, etc.